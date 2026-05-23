‘YG 떠나면 끝’ 비아냥 뚫고 238억 정산금…제니의 홀로서기, K팝 판도 바꿨다

제니가 블랙핑크라는 브랜드와 YG엔터테인먼트를 떠날 때 시장의 시선은 회의적이었다. 거대 자본과 체계적인 매니지먼트의 울타리 없이 홀로 서는 것이 무모한 선택으로 인식됐기 때문이다. 하지만 제니는 238억원의 정산금이라는 숫자로 그 편견을 지워냈다. 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공개된 제니의 1인 기획사 오드 아틀리에(OA)의 감사보고서는 수입 규모를 넘어선 독자적인 자산 운영의 성과를 그대로 보여준다.

정산금 238억원. 제니가 거대 자본의 도움 없이 오직 본인의 가치로 확인시킨 자립의 결과다. 세계일보 자료사진

감사보고서에 나타난 데이터는 명확하다. 오드 아틀리에는 독립 초기임에도 안정적인 현금 흐름을 창출하며 시장의 우려를 불식시켰다. 주목할 점은 제니가 최근 2년간 수령한 정산금이다. 2024년 약 143억원, 2025년 약 95억원 등 총 238억원의 정산 수익을 기록했다. 이는 100% 지분을 보유한 1인 기업이기에 가능한 구조다. 매출 증가에도 영업이익이 일시적으로 변동한 배경에는 인프라 구축과 장기적인 투자가 자리 잡고 있다. 제니는 회사 운영을 위해 28억원의 주주차입금을 직접 투입하며 단순한 소속 아티스트가 아닌 책임 경영을 실천하는 경영인의 행보를 보였다.

이러한 결과는 결코 우연이 아니다. 제니는 연습생 시절부터 무대 컨셉과 비주얼 디렉팅의 세부 요소에 직접 관여하며 자신만의 감각을 구축해왔다. 대형 기획사 내부에서 아티스트로서의 정체성을 유지하기 위해 들인 시간들이 진짜 내 것을 만드는 밑거름이 됐다. 샤넬을 비롯한 글로벌 브랜드와의 협업 과정에서도 단순한 모델을 넘어 비즈니스 감각을 익히며 스스로를 하나의 기업으로 키워냈다.

제니의 오드 아틀리에가 위치한 한남동 사옥은 단순한 사무실 이상의 의미를 갖는다. 과거 대형 기획사의 통제된 시스템에서 벗어나 제니가 모든 크리에이티브의 키를 쥐고 움직이는 본진이다. 제니는 이곳에서 YG 출신의 핵심 인력들과 함께 독자적인 사업 인프라를 구축했다. 독립 초기 발생한 인건비와 시설 투자비는 아티스트가 온전한 IP(지식재산권) 소유권을 확보하기 위한 필수 비용이었다. 수익의 절반 이상을 기획사와 나누던 과거와 달리 이제는 매출의 대부분이 제니 개인의 몫으로 직결되는 구조를 완성했다.

기획사라는 중간 단계를 생략한 유통 혁신. 시스템 밖에서도 빌보드 톱10 진입이 가능함을 데이터로 입증했다. OA 엔터테인먼트 제공

과거의 아이돌이 기획사의 유통망에 의존했다면 제니는 직접 글로벌 시장과 소통하는 방식을 택했다. 테임 임팔라와 협업한 ‘드라큘라’ 리믹스 버전이 숏폼 챌린지를 타고 빌보드 톱10에 진입한 장면은 중간 단계를 걷어낸 결과다. 제니는 거대 기획사를 생략하고 컬럼비아 레코드 등 글로벌 레이블과 직접 파트너십을 체결함으로써 수익 배분 구조를 아티스트 중심으로 개편했다. 전 세계 7개 주요 페스티벌 헤드라이너와 빌보드 메인 차트 점령은 이러한 군더더기 없는 구조가 있었기에 가능했다. 스스로 플랫폼이 된 제니의 행보는 엔터테인먼트 산업의 수익 모델 자체를 다시 쓰는 중이다.

제니의 협상력은 샤넬이나 포르쉐와의 협업에서 극명하게 드러난다. 그녀는 단순히 협찬받은 옷을 입는 모델에 그치지 않는다. 포르쉐 협업 당시 차량 디자인 세부 사항에 참여해 ‘제니 에디션’을 만들어낸 것은 그녀가 단순한 연예인을 넘어선 브랜드임을 입증한다. 샤넬 패션쇼에서 그녀의 존재는 수천만 달러의 미디어 가치를 창출한다. 거대 기획사가 전담하던 마케팅의 영역을 제니라는 이름 하나가 완전히 대체한 셈이다.

제니의 성취는 팬덤의 화력에만 기댄 운이 아니다. 타임 선정 2026년 영향력 있는 100인에 이름을 올리는 동안 그녀는 자신의 가치를 수익화하는 데 성공했다. 조직의 부속품이 되기를 거부하고 스스로 시스템이 된 이 사례는 개인의 정체성이 거대 기획사와 대등하게 맞설 수 있음을 증명한다. 무대 위 스포트라이트 뒤에서 재무제표를 살피고 직접 재원을 투여하며 회사를 운영하는 행보는 연예인을 넘어선 아티스트의 새로운 가능성이다. 제니가 확보한 이 길은 K팝 시장의 판도가 완전히 바뀌고 있음을 보여준다.

스스로 플랫폼이 된 개인의 시대. 리스크를 직접 관리하는 경영자로서의 행보는 시장의 새로운 지표로 평가받는다. 제니 SNS

거대 조직의 일원이 되어 수익을 나누기보다 스스로 리스크를 짊고 가치를 지켜내겠다는 그녀의 선택은 엔터테인먼트 시장의 패러다임을 바꿀 것이다. 238억원이라는 정산금은 독립을 꿈꾸는 이들에게 던지는 성적표이자 개인의 시대가 도래했음을 알리는 신호다. 대중이 이 숫자에 주목하는 이유는 단순한 수입을 넘어선 자기 증명의 결과이기 때문이다. 오직 콘텐츠의 경쟁력과 성실함으로 거대 시스템의 논리를 이겨낸 과정은 많은 이들에게 통찰을 안긴다. 구조 밖으로 나가는 용기가 어떤 가치를 창출하는지 제니는 몸소 증명했다. 그녀가 써 내려가는 이 숫자는 단순한 가십이 아닌 시대의 지표다.

거대 기획사의 자본과 시스템이 아티스트를 보호하던 시대는 저물었다. 이제는 아티스트가 직접 자본의 리스크를 관리하며 스스로의 가치를 증명해내는 단단한 개인 브랜드 플랫폼의 시대다.

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