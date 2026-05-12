검색

신차 조작법 배우다 ‘쾅’…대구서 승용차 3m 아래 하천 추락

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

대구의 한 자동차 판매점 앞에서 신차 조작 설명을 듣던 70대 운전자의 차량이 하천으로 추락했다.

 

12일 대구 수성경찰서 등에 따르면, 이날 오전 11시37분쯤 대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다.

대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다. 대구소방안전본부 제공
대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다. 대구소방안전본부 제공

이 사고로 운전자 A(70대·여)씨와 동승자 등 총 3명이 경상을 입었다. 이 중 2명은 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

 

경찰 조사 결과, A씨는 이날 새로 구입한 차량을 인도받은 뒤 대리점 직원으로부터 차량 내부 기능과 조작법에 대한 설명을 듣던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다. 경찰은 정차 중이던 차량이 갑자기 돌진하며 도로를 가로지른 점으로 미루어 운전 부주의 가능성에 무게를 두고 있다.

 

경찰 관계자는 “운전자가 신차 조작이 익숙하지 않은 상태에서 사고가 난 것으로 보인다”며 “주변 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

박은빈 '미소가 원더풀'
  • 박은빈 '미소가 원더풀'
  • 아이유 '대군부인의 우아한 볼콕'
  • 아이브 리즈 '역시 여자의 악마'
  • 장원영, 화사한 미모