고유가 직격탄 맞은 LCC…무급휴직·채용연기 등 고용불안 확산

중동 전쟁 여파로 고유가 부담 직격탄을 맞은 저비용항공사(LCC)들이 무급 휴직과 채용 연기 등을 결정하며 고용 불안이 커지고 있다.

12일 항공업계에 따르면 진에어는 객실 승무원으로 채용된 50여명의 입사를 하반기로 연기했다. 진에어가 상반기 채용 절차를 거쳐 뽑은 신입은 100명으로 이 중 50명은 이미 입사해 교육받고 있고 나머지 50명은 지난 11일 입사할 예정이었다. 그러나 진에어는 돌연 추석 연휴 이후인 9월 말에서 10월 초로 입사 시기를 변경한다고 통보했다. 진에어 관계자는 “중동전쟁 이후 국제유가 급등으로 비상경영체제를 가동하는 상황을 고려해 부득이하게 입사 시기를 조정하게 됐다”며 “최종 합격자를 채용한다는 계획은 변함 없다”고 말했다.

인천국제공항 제2여객터미널 진에어 탑승수속 카운터 모습. 연합뉴스

앞서 진에어는 직원들에게 매년 지급하던 안전격려금을 무기한 연기하기도 했다. 진에어는 항공유 부담 때문에 이달까지 왕복 176편을 줄였다. 지난 달 괌 등 8개 노선에서 45편을, 이달에는 푸꾸옥 등 14개 노선에서 131편을 감편했다. 6월 운항 일정이 확정되면 감편 규모는 더 늘어날 전망이다.

미국∙이스라엘의 이란 침공으로 시작된 중동 전쟁은 국내 항공업계를 긴축 경영으로 내몰고 있다. 국내 1위 LCC인 제주항공도 지난 8일부터 객실 승무원을 대상으로 6월 한 달간 무급 휴직 신청을 받고 있다. 제주항공은 5∼6월 두 달간 국제선 전체 운항 편수의 4%에 해당하는 왕복 187편을 줄였다. 에어부산과 이스타항공, 에어서울, 에어프레미아, 티웨이 항공 등의 운항 상황도 유사하다. 제주항공뿐 아니라 티웨이항공과 에어로케이도 무급휴직을 도입했다. 또 티웨이항공을 시작으로 아시아나항공, 대한항공, 진에어, 에어부산, 에어서울 순으로 비상경영 체제를 선언했다.

대형 항공사 중에서는 아시아나항공이 올해 7월까지 프놈펜,이스탄불 등 6개 노선 왕복 27편 운항을 줄이겠다고 밝혔고, 대한항공은 아직 운항 편수를 줄이지는 않았지만 비상 경영체제를 선포하며 상황을 예의주시하고 있다.

항공사들은 올해 1분기 괜찮은 성적을 거뒀지만 2분기부터는 적자가 불가피할 전망이다. 전쟁 장기화시 항공업계의 전방위적 고용조정이 불가피할 것이란 관측이 나온다.

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