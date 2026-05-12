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비, 완벽함 증명보단 일상 속 배경 충실… 'FEEL IT' 전격 공개

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이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

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가수 비가 편안한 감성을 담은 신곡을 발표했다. 뉴스1
가수 비가 편안한 감성을 담은 신곡을 발표했다. 뉴스1

아티스트 비(RAIN, 본명 정지훈)가 화려함을 잠시 내려놓고 편안한 감성을 담은 신곡을 발표했다.

 

레인컴퍼니 소속 가수 비는 11일 새 싱글 ‘FEEL IT (너야)’를 전격으로 발표하며, 비가 데뷔 후 처음으로 선보이는 그루비하면서도 경쾌한 R&B POP 장르를 선보였다. ‘FEEL IT (너야)’는 기존에 발표했던 곡들과는 전혀 다른 매력을 지녔다.

 

신곡 ‘FEEL IT (너야)’는 세련된 비트와 비 특유의 매력적인 보컬이 어우러진 곡이다. 곡 전반을 흐르는 감각적인 사운드와 중독성 있는 멜로디 라인이 리스너들에게 한 번 들으면 잊히지 않는 깊은 잔상을 남긴다.

&#39;나를 기분 좋게 만드는 일상의 취향&#39;. 레인컴퍼니 제공
'나를 기분 좋게 만드는 일상의 취향'. 레인컴퍼니 제공

가사 속 ‘너야’는 특정 대상에 국한되지 않고, 퇴근길의 공기나 소중한 사람과 노상에서 나누는 술 한 잔 등 나를 기분 좋게 만드는 일상의 모든 취향을 중의적으로 의미한다. 

 

특히 내가 사랑하는 것들로 삶을 가득 채우자는 ‘Fill it up’의 메시지가 지금 이 순간의 감각을 온전히 느끼라는 ‘Feel It’의 주제로 이어지는 점이 인상적이다.

 

또 이번 신곡은 무언가를 증명하려는 거창한 무대보다는 일상의 배경음악(BGM)으로서의 역할에 충실할 것으로 기대된다. 밤 드라이브를 즐기거나 편안한 술자리에서 자연스럽게 흘러나오는 감각적인 사운드로 대중과 함께 호흡하고 즐기며 한층 친근하게 다가갈 전망이다.

완벽하게 짜인 모습보다는 일상 속에서 누구나 편하게 즐길 수 있는 음악을 하고 싶었다던 비. 레인컴퍼니 제공
완벽하게 짜인 모습보다는 일상 속에서 누구나 편하게 즐길 수 있는 음악을 하고 싶었다던 비. 레인컴퍼니 제공

비는 이번 신곡에 대해 “그동안 무대 위에서 완벽하게 짜인 모습을 보여드리는 데 집중했다면, 이번에는 힘을 빼고 일상 속에서 누구나 편하게 즐길 수 있는 음악을 하고 싶었다”고 말했다. 

 

아울러 비가 발매에 앞서 다채로운 콘텐츠를 통해 한층 성숙하고 자연스러운 분위기를 선보인 만큼 편안한 매력을 담은 신곡 ‘FEEL IT (너야)’으로 보여줄 음악적 변신에 귀추가 주목된다.


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