유재석이 일부러 반말한 이유?…‘슈가맨’ 작가가 밝힌 미담

‘국민 MC’ 유재석의 미담이 또 하나 추가됐다. 그와 함께 일했던 방송작가가 막내 스태프 이름까지 기억하는 세심한 배려에 대해 전했다.

유튜브 채널 ‘방송국놈들_PD2작가2’

최근 유튜브 채널 ‘방송국놈들_PD2작가2’에는 ‘연예인 미담썰인데 악담을 곁들인’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 방송 관계자들이 현장에서 겪은 연예인들의 다양한 에피소드가 소개쇘다.

이 가운데 과거 JTBC 예능 프로그램 ‘투유 프로젝트: 슈가맨’ 작가로 일했다고 밝힌 한 관계자는 유재석과 관련된 일화를 전했다.

그는 “일반인 방청객으로 내 친구가 온 적이 있었는데, 그 친구 인생 버킷리스트가 유재석을 보는 것이었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘방송국놈들_PD2작가2’

이어 “당시 유재석 오빠는 스태프 이름을 다 외웠다”며 “처음 회식할 때 이름을 듣고 막내까지 기억했다. 특이한 이름이면 ‘너 왜 이름이 이거야?’라고 장난도 친다”고 설명했다.

또한 “친구가 사진을 찍어줄 수 있냐고 부탁했더니 흔쾌히 응해줬다”며 “내 친구인 걸 알자마자 내 이름을 바로 불러줬다. 일부러 더 친근하게 대해준 것”이라고 회상했다.

특히 그는 “평소에는 반말로 이름을 부르지 않는다”며 “지인이 함께 있을 때는 일부러 그렇게 해주면서 위신을 세워주는 스타일”이라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘방송국놈들_PD2작가2’

이 이야기를 들은 다른 방송 관계자들은 “역시 유느님”, “유재석은 진짜 다르다”, “감동이다” 등의 반응을 보였다.

해당 작가는 “내 이름을 외워준 MC는 유재석이 처음이었다”며 “보통은 메인 스태프 정도만 기억하지 않나. 프로그램도 여러 개 하는데, 스태프 수가 수백명일 텐데 정말 대단했다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지