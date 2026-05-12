‘딸바보’ 비 “두 딸, 성인 되기 전에는 연애 절대 안 돼”

가수 겸 배우 비가 두 딸에 대한 애정을 드러냈다. 또한 “중·고등학생 때 연애는 안 된다”는 확고한 교육관도 밝혔다.

비는 지난 11일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 게스트로 출연했다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

그는 “난 매사에 가족이 우선이다. 아이 운동회에도 당연히 참석한다”며 가정적인 면모를 보였다.

이어 “첫째 딸 학교에 백지영·정석원 부부의 딸도 있었는데 나나 정석원이나 몸이 거의 특수부대 요원 수준 아닌가”라며 “운동회 줄다리기에서 정석원과 ‘오늘 우리 애들이 무조건 우승하게 해주자’며 각오를 다졌다”고 말했다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이어 “상대편 아버님들의 몸이 그렇게 커 보이지 않았는데 막상 시작하니 호흡이 ‘피지컬 100’ 수준으로 잘 맞았다”면서 “우리는 호흡이 너무 안 맞았다. 그래도 이기고 싶어서 줄을 손에 감고 온몸으로 당겼다. 승리 후 멋있게 세리모니까지 했는데 딸들은 우리를 안 보고 과자를 먹고 있더라”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

비는 “아빠가 가수인 걸 아느냐”는 질문에 “아이들을 공연장에도 데리고 다닌다. 내 몸이 성할 때, 두 발로 걸을 수 있을 때 무대에 서 있는 모습을 보여주고 싶다”고 답했다. 그는 “딸이 열 살인데 공연을 보면 굉장히 좋아한다”고도 전했다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이후 이상민이 “나중에 딸이 남자친구를 데려오면 어떻게 할 건가”라고 묻자, 비는 “그 부분에 대해서는 확고하다”며 “중고등학교 때는 안 된다. 성인이 됐을 때 데리고 와야 할 것”이라고 말했다.

비는 “나는 중고등학생 때 여자친구 있었다”고 했다가 “아니, 없었다”고 정정해 출연진의 폭소를 자아내기도 했다.

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