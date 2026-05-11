제2의 늑구사태… 포항 환호공원서 원숭이 두마리 심야 탈출 소동

대전 오월드 '늑구' 사태에 이어 이번엔 경북 포항에서 원숭이 두마리가 탈출해 한바탕 소동이 일었다.

11일 소방당국과 경찰 등에 따르면 전날 오후 7시30분쯤 포항 환호공원 간이 동물원에서 일본 원숭이 수컷 2마리가 탈출해 소방당국에 의해 탈출 당일 1마리, 11일 1마리를 모두 생포했다.

포항 환호공원을 탈출한 일본원숭이 모습. 독자 제공

소방당국은 원숭이 생포과정에서 다행히 인명 피해 등은 발생하지 않았으며 생포 원숭이 2마리 모두 안전하다고 밝혔다.

이 중 한마리는 원숭이가 좋아하는 음식으로 유인해 케이지로 자발적으로 돌아왔고, 나머지 한마리는 케이지 인근 2~3m 나무위에 있던 것을 구급대원에 의해 구조한 것으로 알려졌다.

이 같은 탈출 사고는 사고 당일 오후 2시30분쯤 사육사가 원숭이에게 사료를 준 후 케이지를 제대로 잠그지 않아 발생한 것으로 전해졌다.

원숭이 탈출 소동이 일자 포항시 공원과 직원 4명과 소방인력 6명 등 관련 공무원들은 현장에 긴급 출동해 원숭이 포획작전에 나선 가운데 이들은 밤을 꼬박 지새며 원숭이들을 안전한 곳으로 대피하는 노력을 기울인 것으로 알려졌다.

신강수 포항시 푸른도시사업단장은 "야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 개정에 따라 2023년 12월14일 이후부터 '동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률'에 의해 허가 받은 동물원 시설 외에는 살아 있는 야생동물의 전시가 금지되고 있다"며 "이 같은 문제점을 해소하기 위해 2024년부터 이관 등을 위해 힘쓰고 있는 가운데 환호공원 간이동물원 관리계획용역을 시행중이다"고 말했다.

또 "동물원 전체에 대한 잠금장치 점검과 보강, 먹이 주기 매뉴얼 재정비를 통해 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.

한편, 포항 환호공원 간이 동물원에는 일본 원숭이 4마리 이외에도 사슴 5마리 등 25마리의 동물이 사육되고 있다.

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