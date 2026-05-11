인천경제자유구역 송도 K-바이오 랩허브 순항 2028년 준공

인천경제자유구역 내 연세대학교 국제캠퍼스 부지에 조성되는 국가 바이오 창업지원 핵심 인프라가 순항 중이다. 2028년 준공을 목표로 올 하반기 착공이 예정됐다.

인천경제청은 송도 7공구 ‘K-바이오 랩허브 건립’ 사업이 각종 행정절차와 설계 검토를 거쳐 정상 궤도에 올랐다고 11일 밝혔다. 지난달 조달청에 공사 계약을 의뢰했으며, 현재 기술검토 단계를 마쳤다. 이후 입찰공고와 사업자 선정 절차를 거쳐 착공이 곧 이뤄질 전망이다.

K-바이오 랩허브는 송도동 162-1번지 일원에 지하 1층∼지상 9층, 연면적 2만375㎡ 규모로 갖춰진다. 총 2173억원이 투입되며 국비와 경제자유구역사업특별회계, 민간부담 및 연세대 부지 무상제공 방식으로 추진된다.

인천경제청은 향후 체계적인 공정·사업 관리로 계획된 일정 내 원활히 완료될 수 있도록 행정 지원을 펼친다. 또한 중소벤처기업부, 인천경제청, 인천창조경제혁신센터 등 관계 기관이 협력하고 있다.

현재 시범사업에서 선정된 바이오 스타트업 기업들은 국제캠퍼스 임시공간에서 연구·창업 활동을 이어가고 있다. 윤백진 인천경제청 차장은 “바이오 랩허브는 송도 바이오클러스터와 연계한 스타트업 육성, 기술사업화 및 글로벌 협력 네트워크를 구축할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지