주낙영 "온 가족 행복도시 경주 만든다" 촘촘한 복지 약속 [6·3의 선택]

6·3 지방선거에 출마한 국민의힘 주낙영 경주시장 후보는 5월 가정의 달과 제54회 어버이날을 맞아 세대별 맞춤형 복지정책을 중심으로 한 '온 가족 행복도시 경주' 비전을 제시했다고 10일 밝혔다.

주낙영 후보는 보도자료를 내고 "복지는 시민의 삶을 지키는 기본 책임"이라며 "아이부터 어르신까지 누구도 소외되지 않는 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다"고 강조했다.

주낙영 경주시장 후보가 경주문화예술르네상스 행사에 참석한 어르신과 기념촬영을 하고 있다. 주낙영 후보 캠프 제공

이를 위해 먼저 고령사회 대응을 위한 어르신 복지 강화 방안을 제시했다.

주요 공약으로는 △어르신 무료 택시·버스 요금 지원 확대 △노인 맞춤형 일자리 확충 △AI 기반 스마트 건강관리 서비스 도입 △치매안심도시 조성 △노인복지시설 종사자 처우 개선 등이 있다.

저출생 대응을 위한 핵심 과제도 제시했다.

주 후보는 △24시간 소아과·산부인과 운영 지원 △출생통합지원센터 건립 △다함께돌봄센터 및 공동육아나눔터 확대 △공공산후조리원 추진 등을 통해 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성하겠다고 약속했다.

주낙영 경주시장 후보가 경주문화예술르네상스 행사에 참석한 아이들과 기념촬영을 하고 있다.

특히 야간이나 응급 상황에도 부모들이 안심할 수 있는 24시간 응급 의료체계를 구축하겠다고 강조했다.

청년 정책으로는 △청년 임대주택·공유주거 확대 △전세자금·월세·이사비 지원 △신골든창업특구 지원 확대 △청년센터 '청년고도' 활성화 △청년 예술인 지원 확대 등을 제시하며 "청년이 떠나는 도시가 아니라 돌아오고 싶은 경주를 만들겠다"고 말했다.

사회적 약자를 위한 포용 정책도 함께 내놨다.

주요 공약으로는 △무장애 도시(Barrier-Free) 조성 △장애인가족 복합힐링센터 건립 △장애인·비장애인 공용 반다비체육관 건립 △장애인 맞춤형 일자리 확대 등을 발표했다.

주낙영 후보는 어버이날인 지난 8일 지역 어르신들을 직접 찾아 감사의 뜻을 전하고 현장의 목소리를 청취하는 민생 행보를 이어갔다.

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