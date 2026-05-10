‘홍명보 vs 김상식’ 한국인 사령탑 더비

67년 만의 아시아 정상 탈환을 노리는 한국 축구대표팀이 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 조별리그에서 베트남, 아랍에미리트(UAE), 레바논-예멘전 승자와 맞붙는다.



AFC는 10일 사우디아라비아 리야드 살와 궁전에서 2027 AFC 아시안컵 조 추첨식을 열고 24개 참가국의 조 편성을 확정했다. 대회는 내년 1월7일부터 2월5일까지 사우디 3개 도시 8개 경기장에서 열린다. 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위와 3위 중 상위 4개 팀이 16강에 오른다.

홍명보 대한민국 축구 국가대표팀 감독. 뉴시스

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위로 1포트에 속한 한국은 E조에 편성돼 베트남(99위), UAE(68위), 레바논(108위)-예멘(140위)전 승자와 조별리그를 치른다. 레바논과 예멘은 본선 진출 티켓을 놓고 6월 최종 예선에서 맞붙는다.



한국은 비교적 무난한 대진으로 평가받는다. 직전 대회 4강에서 패했던 요르단을 비롯해 이라크, 카타르 등 중동 강호들을 피했고 북한도 다른 조에 배치됐다.



조별리그 최대 변수는 베트남이다. 한국은 베트남과 역대 전적에서 17승 6무 2패로 앞선다. 김상식 감독이 베트남을 이끌고 있어 ‘홍명보 대 김상식’의 한국인 사령탑 더비가 성사됐다.



UAE 역시 다크호스로 평가되지만 한국이 역대 전적에서 13승5무3패로 우세하다. 레바논과 예멘 역시 각각 상대 전적에서 크게 앞서 있다.



한국은 내년 1월10일 레바논-예멘전 승자와 첫 경기를 치르고, 1월15일 베트남, 1월20일 UAE와 차례로 맞붙어 16강 진출을 결정한다.

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