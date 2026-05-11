누적 1500만대 스테디셀러 SUV… 토요타 ‘올 뉴 RAV4’ 사전계약

토요타코리아는 16일 ‘올 뉴 RAV4’(사진)를 공식 출시한다. RAV4는 1994년 출시 이후 30여년간 전 세계 누적 1500만대 이상 판매된 스포츠유틸리티차량(SUV)이다.



10일 토요타코리아에 따르면 지난 4일 사전 계약을 시작한 올 뉴 RAV4는 △다양화 △전동화 △지능화에 초점을 둬 상품성을 개선했다.



우선 운전자의 다양한 라이프스타일에 대응하기 위해 하이브리드(HEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV)를 각 2개씩 총 4개 트림으로 라인업을 확대했다. 주행 성능을 강조한 ‘PHEV GR 스포츠’가 새롭게 추가된 것도 특징이다.



‘올 뉴 RAV4 PHEV’는 대용량 리튬이온 배터리와 고출력 충전 대응 기능을 갖춘 플러그인 하이브리드 시스템을 적용해 EV(전기차) 모드 주행거리와 출력 성능이 향상됐고, 급속 충전도 지원한다. ‘올 뉴 RAV4 HEV’는 고효율 2.5ℓ 엔진과 차세대 하이브리드 시스템을 결합해 출력과 연비를 동시에 개선했으며, 자연스럽고 강력한 가속 성능을 제공한다. TNGA-K 플랫폼과 개선된 서스펜션을 기반으로 고속 주행 안정성과 조향 응답성을 향상했으며 정숙성과 승차감도 한층 강화했다.



특히 새롭게 추가된 PHEV GR 스포츠는 스포티한 내외장 디자인과 함께 전용 서스펜션, GR 스포츠에 최적화된 조향 설정, 차체 보강 등을 통해 민첩한 조향 응답성과 코너링 성능이 특징이다.



또 올 뉴 RAV4는 최신 ‘토요타 세이프티 센스’를 탑재해 인식 범위와 제어 성능을 개선하는 등 안전 사양을 강화했다. 24시간 긴급 호출과 원격 제어 기능을 포함한 ‘토요타 커넥트’도 적용됐다.



실내에는 12.9인치 센터 디스플레이를 비롯해 파노라마 문루프, 파노라믹 뷰 모니터, 헤드업 디스플레이 등 다양한 편의 사양을 적용했다.



올 뉴 RAV4의 권장 소비자 가격(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)은 △RAV4 PHEV GR 스포츠 6180만원 △RAV4 PHEV XSE 6160만원 △RAV4 HEV LIMITED 5746만원 △RAV4 HEV XLE 4927만원 등이다.



강대환 토요타코리아 부사장은 “올 뉴 RAV4는 고객의 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 상품성을 전반적으로 강화한 차세대 SUV”라며 “특히 PHEV GR 스포츠를 통해 보다 역동적인 주행 경험을 제공하고, 전동화 라인업을 확대해 고객 선택의 폭을 넓혔다”고 말했다.

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