전국 맑고 큰 일교차…대기 매우 건조 [오늘날씨]

일요일인 10일은 전국이 대체로 맑은 가운데, 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 크게 나타나겠다. 일부 중부지방과 경북권은 대기가 매우 건조할 것으로 보인다.

경기 수원시 팔달구 창룡문 위로 파란 하늘이 드러나고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 기온은 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 20~27도로 예보됐다. 이는 평년(최저 9~14도, 최고 19~24도)과 비슷하거나 조금 높은 수준이다.

전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 10도 △인천 11도 △춘천 8도 △강릉 12도 △대전 10도 △대구 10도 △전주 9도 △광주 8도 △부산 12도 △제주 12도다.

낮 최고기온은 △서울 25도 △인천 22도 △춘천 25도 △강릉 27도 △대전 26도 △대구 26도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 22도 △제주 21도로 예상된다.

건조특보가 발효된 서울 동북권·서남권과 일부 경기도, 강원 동해안, 일부 충북, 경북권은 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 수도권과 경남권도 대기가 건조하겠으니 화기 사용과 불씨 관리에 각별한 주의가 필요하다.

오전 9시쯤까지 전남을 중심으로는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

이날부터 11일 사이 서해중부먼바다와 서해남부북쪽먼바다에는 바람이 시속 25~45㎞로 강하게 불고, 물결이 1.0~2.5m로 높게 일 전망이다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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