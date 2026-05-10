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전국 맑고 큰 일교차…대기 매우 건조 [오늘날씨]

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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아침 최저 6~14도·낮 최고 20~27도
미세먼지 농도 전 권역 '좋음' 수준

일요일인 10일은 전국이 대체로 맑은 가운데, 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 15~20도로 크게 나타나겠다. 일부 중부지방과 경북권은 대기가 매우 건조할 것으로 보인다.

 

경기 수원시 팔달구 창룡문 위로 파란 하늘이 드러나고 있다. 뉴시스
경기 수원시 팔달구 창룡문 위로 파란 하늘이 드러나고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 기온은 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 20~27도로 예보됐다. 이는 평년(최저 9~14도, 최고 19~24도)과 비슷하거나 조금 높은 수준이다.

 

전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

 

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 10도 △인천 11도 △춘천 8도 △강릉 12도 △대전 10도 △대구 10도 △전주 9도 △광주 8도 △부산 12도 △제주 12도다.

 

낮 최고기온은 △서울 25도 △인천 22도 △춘천 25도 △강릉 27도 △대전 26도 △대구 26도 △전주 26도 △광주 25도 △부산 22도 △제주 21도로 예상된다.

 

건조특보가 발효된 서울 동북권·서남권과 일부 경기도, 강원 동해안, 일부 충북, 경북권은 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 수도권과 경남권도 대기가 건조하겠으니 화기 사용과 불씨 관리에 각별한 주의가 필요하다.

 

오전 9시쯤까지 전남을 중심으로는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

 

이날부터 11일 사이 서해중부먼바다와 서해남부북쪽먼바다에는 바람이 시속 25~45㎞로 강하게 불고, 물결이 1.0~2.5m로 높게 일 전망이다.

 

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.


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