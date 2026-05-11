'인스타 부담' Z세대, 친한 친구 12명과만 SNS 한다

직장인 석모(26)씨는 한 달 전부터 중학교 동창들이 모인 ‘셋로그(SETLOG)’에 출근하는 모습을 찍어 올리기 시작했다. 평소 다른 사회관계망서비스(SNS)를 거의 사용하지 않는다는 석씨는 “기존 SNS는 남을 의식하게 돼 부담이 컸다”며 “셋로그는 이미 친한 친구들끼리 모여 있어 편하게 올릴 수 있다”고 말했다.

셋로그에서 친한 친구와 실시간으로 일상을 공유하는 모습. 전민 인턴기자

아침 출근길부터 퇴근 후 소소한 일상까지 공유하는 애플리케이션 셋로그가 7일 오후 5시 기준 애플 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위를 기록하면서 젊은 세대를 중심으로 빠르게 확산하고 있다. 셋로그의 가장 큰 특징은 ‘소규모’라는 점이다. 최대 12명까지 참여할 수 있는 방에서 이용자들은 1시간 간격으로 약 2초의 영상을 올린다. 불특정 다수에게 공개됐던 기존 SNS에 피로감을 느낀 청년들이 ‘친밀한 소수 관계’ 중심 플랫폼으로 이동하고 있다는 분석이 나온다.

요즘 인스타그램보다 셋로그를 더 많이 이용한다는 대학생 정서현(23)씨는 “많은 사람이 보는 인스타그램 스토리를 시간대별로 올리는 건 부담스럽지만 셋로그는 친한 친구들과만 공유할 수 있어 좋다”며 “친구들의 사소한 일상을 볼 수 있다는 점도 재밌다”고 말했다. 취업준비생 정모(25)씨도 “기존 SNS는 공적인 사람들도 많이 연결돼 있어 사생활을 공유하기 부담스러웠다”면서 “셋로그는 친한 친구들끼리만 일상을 올릴 수 있어 훨씬 편하다”고 했다.

셋로그에서 이용자들이 출근길과 식사 등 일상을 나누고 있다. 전민 인턴기자

주기적인 ‘실시간 공유’가 가능하다는 점도 기존 SNS와의 차별점이다. 셋로그는 정해진 시간에 앱 내 카메라로 직접 영상을 촬영해 그때그때 올리는 방식이다. 미리 저장해둔 사진이나 영상을 올릴 수 없고 반드시 그 순간 촬영한 영상만 공유할 수 있다. 예를 들어 점심시간에 먹은 음식의 사진을 저녁이 돼 뒤늦게 올리는 식의 ‘후기 업로드’는 불가능하다.

이러한 구조 덕분에 이용자들은 멀리 떨어진 친구들과 실시간으로 하루를 함께 보내는 느낌을 받는다. 같은 시간대에 비슷한 행동을 따라 찍어 올리는 것이 일종의 놀이처럼 번지고 있는 이유다. 나흘 전부터 대학교 동기들과 셋로그를 시작한 여의주(25)씨는 “친구가 먼저 영상을 올리면 같은 행동을 따라 하기도 한다”며 “다른 공간에 있지만 같이 하루를 보내는 느낌”이라고 말했다.

다만 짧은 주기의 실시간 공유가 또 다른 피로감을 만든다는 의견도 있다. 최근 셋로그를 그만뒀다는 이민아(26)씨는 “셋로그에서 친구들이 같은 시간대에 무엇을 하고 있는지 한눈에 볼 수 있어 흥미로웠다”면서도 “하지만 매시간 올려야 한다는 부담감이 커 결국 앱을 삭제했다”고 전했다.

전문가들은 셋로그가 흥행한 이유로 기존의 공개형 SNS 피로감과 관계 방식 변화를 지목한다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “기존 SNS에서 불특정다수와 피상적인 관계를 맺는 것보다 자신을 지지하고 응원해 주는 소수와의 관계를 중요하게 생각하는 경향이 있다”며 “불특정 다수에게 자신을 드러내기보다 가까운 사람들에게서 인정과 공감을 얻고 싶어 하는 욕구가 반영된 것 같다”고 설명했다. 이어 “뒤처지기 싫어서 유행에 탑승하는 사람이 많아지면서 유행이 더 번지는 것도 있다”고 덧붙였다.

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