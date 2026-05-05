도박 3인방은 사과했는데…음주운전에도 조용히 복귀한 이상영

음주운전 사고로 물의를 빚었던 프로야구 LG 트윈스의 왼손 투수 이상영(25)이 별다른 반성이나 사과 표명 없이 1군 복귀전을 치러 논란이 커지고 있다.



이상영은 지난 3일 1군 엔트리에 합류해 서울 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와 홈 경기에 선발 등판했고, 3⅓이닝 9피안타 2볼넷 5실점으로 부진한 뒤 다음 날인 4일 말소됐다.



일각에선 범법 행위로 징계받은 선수가 일고의 반성 없이 정상 복귀했다는 것에 대해 비판의 목소리가 일고 있다.

LG 제공

공교롭게도 올 시즌을 앞두고 해외 전지훈련 중 도박장을 찾아 징계받았던 롯데 자이언츠의 고승민, 나승엽, 김세민은 5일 수원케이티위즈파크에서 열린 kt wiz와 방문 경기를 앞두고 고개를 숙이고 반성의 뜻을 표했다.



음주운전 사고와 원정 도박의 경중을 떠나, 사회적으로 물의를 빚었다면 이에 대한 반성의 모습을 보이고 복귀하는 것이 팬들에 대한 최소한의 도리다.



징계 절차가 끝났다고 해도, 아무런 설명 없이 복귀해 팬들의 응원을 받는 모습은 쉽게 납득하기 어렵다.



반성의 자세 없이 복귀해 아무 일 없던 것처럼 팬들의 사랑을 받고, 부를 쌓는 일이 반복된다면 사회적인 인식 또한 흐려질 수 있다.



더군다나 이상영은 단순히 반주 수준이나 숙취 운전이 아닌, 면허 취소 수준의 만취 상태에서 운전대를 잡았다.



그는 2024년 9월 경기도 성남시 중원구의 한 노상에서 음주운전을 하다 앞 차량에 사고를 내 경찰에 적발됐다.



다행히 인명 피해는 없었지만, 자칫 큰 사고로 이어질 수 있었던 위험한 상황이었다.



당시 한국야구위원회(KBO) 상벌위원회는 KBO 규약 제151조 품위손상행위 처벌 기준에 따라 이상영에게 1년 선수 실격 처분의 징계를 내렸다.



징계 기간이 끝난 뒤 이상영은 곧바로 복귀 준비를 했다.



지난 3월 퓨처스리그를 통해 복귀해 5경기를 뛰었고, 최근 1군 선수단에 합류해 복귀전을 준비했다.



혹여 이상영이 '잘못했더라도 야구로 보답하면 된다'는 인식을 갖고 있다면 이는 옳지 않다.



음주운전 사고의 꼬리표를 떼기 위해서라도, 지금 이상영에겐 진심 어린 반성의 입장을 표명하는 용기가 필요하다.



그래야 어린이들을 포함한 야구팬들은 이상영에게 진심 어린 응원을 보내줄 수 있다.



LG 구단 역시 팀 성적에만 몰두하는 것이 아니라 이상영이 팬들 앞에 사과할 수 있는 자리를 마련해 책임 있는 모습을 보여야 한다.



이상영의 음주운전 사고 적발 당시 LG 구단 내에서는 비슷한 사고가 잇따라 발생해 큰 비판을 받았다.



2024년 7월엔 LG 최 모 전 코치가 음주운전을 하다 경찰의 음주 측정 요구를 거부한 혐의(도로교통법상 음주 측정 거부)로 체포됐고, 그해 12월에는 내야수 김유민이 음주 운전을 하다 경찰에 적발돼 KBO로부터 1년 실격 처분 징계를 받았다.



불과 3개월 동안 세 차례나 음주운전 관련 사건이 발생하자 LG는 당시 "철저한 반성 속에 선수단 교육과 관리에 부족한 부분을 재점검해 재발 방지를 위한 강력한 조치를 강구하겠다"고 약속했다.

<연합>

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