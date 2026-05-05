젠슨 황 "앤트로픽과 신념 달라…정부, 기술 바르게 쓸 것 믿어"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국 기술업계의 큰 논란거리였던 인공지능(AI) 기업 앤트로픽과 국방부 간의 갈등에 대해 입을 열고 정부의 편에 선 입장을 내놨다.



황 CEO는 4일(현지시간) 오후 캘리포니아주(州) 로스앤젤레스(LA) 베벌리 힐튼 호텔에서 열린 경제·금융 포럼 '밀컨 글로벌 콘퍼런스 2026'에서 대담하며 "정부가 기술을 올바르게 쓸 것이라고 전적으로 믿는다"고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 뉴스1

그는 앤트로픽을 향해 "훌륭한 문화와 뿌리 깊은 신념 체계를 가진 놀라운 회사"라고 치켜세우면서도 "그들의 모든 입장에 동의하는 것은 아니다"라고 선을 그었다.



그러면서 "제 신념은 미국 정부가 국가와 가족을 보호하기 위해 기술을 쓰기로 결정했으며 그것이 합법적이고 국가 안보를 위한 일이라면, 전시에 그 기술을 사용해도 되는지 저에게 묻지 않기를 바랄 것"이라고 입을 뗐다.



황 CEO는 "CEO는 선출직 공무원이 아니다"라며 "그들에게 동의하지 않는다면 투표 때 권리를 행사하거나 한 명의 시민으로서 소리 높여 항의할 수도 있지만, 결코 국가가 우리 가족을 지키려 하는데 방해하지는 않을 것"이라고 덧붙였다.



앤트로픽은 미군 기밀 시스템에 AI모델인 클로드를 제공해왔지만, 미국인을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 자사 모델을 사용해선 안 된다고 하면서 갈등을 빚었다.



국방부는 자국 기업에는 이례적으로 앤트로픽을 '국가안보에 대한 공급망 위험' 기업으로 지정했고, 피트 헤그세스 국방장관과 도널드 트럼프 대통령이 직접 강도 높게 앤트로픽을 비판하기도 했다.



최근 엔비디아는 스페이스X, 오픈AI, 구글, 리플렉션, 마이크로소프트, 아마존웹서비스 등과 함께 국방부 기밀 업무용 협약을 체결했다.



국방부와 협약을 맺은 기업들은 모두 자사 기술을 '모든 합법적 용도'에 국방부가 사용할 수 있도록 하는 데 동의한 것으로 알려졌다.

<연합>

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