백지영, 정석원 노인 분장에 오열…"고생 많이 한 얼굴"

가수 백지영이 남편 정석원이 노인으로 분장한 모습을 보고 오열했다.

2일 백지영의 유튜브 채널에는 '백지영♥정석원 부부의 현실 노인체험 데이트(오열주의)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 약 30년 뒤의 모습을 체험하는 노인 분장에 도전했다.

분장이 진행되는 동안 백지영은 70세가 된 정석원을 떠올리며 손편지를 쓰다 눈물을 보였다. 그는 "손주가 생긴 모습을 상상했다. 나 이거 못 쓸 것 같다"고 했다.

분장을 마친 정석원을 본 백지영은 "고생 많이 한 얼굴"이라며 다시 감정이 북받쳐 눈물을 쏟았다. 이에 정석원은 "정말 너무 착하다. 아이 같은 마음"이라며 미소 지었다.

이후 두 사람은 벚꽃 아래에서 서로에게 쓴 편지를 읽는 시간을 가졌다.

백지영은 편지를 통해 정석원에게 "40년 넘게 함께 하면서 너무 행복했다"라며 "건강해줘서 고맙고 든든한 남편, 아빠여서 고맙다"라고 적었다.

이어 백지영과 정석원은 사진관으로 이동해 기념사진을 찍었다. 장수 사진을 찍는 정석원을 지켜보던 백지영은 자리를 벗어나 눈물을 훔쳤다. 정석원은 "감수성이 너무 풍부하다. 울지마 여보"라고 위로했다.

<뉴시스>

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