檢도 양정원 소환…남편의 수사무마·주가조작 의혹 참고인 조사

필라테스 강사 출신 방송인 양정원씨가 경찰에 이어 검찰 조사를 받고 있다.



서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 30일 양씨를 남편 이모씨의 주가조작 및 수사무마 의혹 사건 참고인 신분으로 소환했다.

필라테스 가맹 사기 의혹을 받는 필라테스 강사 출신 방송인 양정원 씨가 29일 서울 강남경찰서에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. 연합뉴스

검찰은 양씨를 상대로 남편이 자신을 향한 경찰 수사와 관련해 경찰관에게 향응을 제공한 사실을 알았는지, 남편의 주가조작 의혹에 대해 알고 있었는지 등을 묻는 것으로 전해졌다.



일각에서는 양씨가 남편의 주가조작 범행에 연루됐다는 의혹도 제기되나 검찰 관계자는 "확인이 어렵다"고 밝혔다.



양씨의 검찰 출석은 전날 강남경찰서 피의자 조사 이후 하루 만이다.



양씨는 2024년 자신이 광고모델이자 직영점 점주였던 필라테스 학원의 가맹점주들로부터 사기 등 혐의로 경찰에 고소당했다.



가맹 본사가 점주들에게 부풀린 수익 자료를 제시하거나 운동기구 가격을 부풀려 판매한 사기성 행위 뒤에 양씨가 있다는 취지다.



검찰은 남편 이씨가 증권사 부장 등과 짜고 주가조작에 가담한 혐의를 수사하는 과정에서 배우자 양씨에 대한 경찰 수사를 무마하려 한 정황을 별도로 포착하고 이씨를 22일 구속한 상태다.



다만 양씨는 경찰이 여전히 조사 중인 자신의 사기 혐의를 전면 부인하고 있다.



법원 역시 남편 이씨를 '증거 인멸 우려'로 구속하면서도 뇌물 등 수사 무마 청탁 혐의가 성립하는지에 다툼이 있다고 밝혔다.

<연합>

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