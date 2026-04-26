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페이북 앱 쓰면 스노우 VIP 1개월 무료 [재테크 특집]

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BC카드

BC카드가 금융 플랫폼 최초로 사진 편집 및 카메라 서비스 ‘스노우 VIP 1개월 무료 이용권’을 제공하는 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 내달 3일까지 생활금융플랫폼 ‘페이북’에서 진행된다. 페이북 앱 이벤트 페이지에서 ‘구독권 받기’ 버튼을 클릭하면 참여 고객 전원에게 스노우 VIP 1개월 이용권(월 1만1900원) 쿠폰 번호가 발급된다. 이를 스노우 앱 쿠폰함에 등록하면 즉시 이용할 수 있다.

BC카드가 고객에게 ‘스노우 VIP 1개월 무료 이용권’을 제공하는 이벤트를 내달 3일까지 진행한다. BC카드 제공
BC카드가 고객에게 ‘스노우 VIP 1개월 무료 이용권’을 제공하는 이벤트를 내달 3일까지 진행한다. BC카드 제공

BC카드 회원사 고객이면 누구나 참여할 수 있다. 카드 회원사는 우리·하나·NH농협·KB국민·신한·BC바로가 있으며, 은행으로는 IBK기업은행, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, Sh수협은행, 광주은행이 있다.

네이버 자회사 스노우는 글로벌 1위 카메라 앱이다. 2015년 출시 이후 전 세계 누적 다운로드 4억회 이상, 가입자 2억명 이상을 달성했다. 스노우 VIP 서비스를 이용하면 직접 촬영한 사진을 전문가 수준으로 간편하게 보정할 수 있다. 인공지능(AI) 기반 영상 생성도 가능하다. BC카드는 스노우와 제휴 프로모션을 통해 500만 월간 활성화 이용자수(MAU)를 보유한 페이북 앱 이용자에게 서비스 체험 기회를 제공하고, AI 카메라가 제공하는 일상의 편리함과 즐거움을 보다 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

하현남 BC카드 상무는 “다양한 디지털 기업과의 제휴를 통해 고객의 소비 생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.


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