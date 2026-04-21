제주 카지노 ‘글로벌·로컬’ 두 토끼 잡는다

지난해 역대 최고 매출을 기록한 제주도 카지노산업의 글로벌 경쟁력을 갖추고 지역 상생을 실현하는 정책 기반을 마련한다.



제주도는 급변하는 글로벌 카지노 시장 환경에 대응하고 도내 카지노 산업의 건전한 발전 방향을 모색하기 위해 ‘제3차 제주특별자치도 카지노업 종합계획(2027~2031년)’ 수립을 위한 연구용역에 본격 착수한다고 20일 밝혔다.



이번 종합계획은 제주 카지노 산업의 글로벌 경쟁력을 확보하고 투명한 관리체계 구축과 지역사회 상생을 실현해 지속 가능한 건전 관광산업으로서 위상을 정립하는 정책 기반 마련을 목적으로 한다.



특히 지난해 매출액이 6465억원(2024년 4589억원)으로 역대 최고를 기록하는 등 산업 외연이 확대됨에 따라 양적 성장을 넘어선 내실 있는 질적 성장과 지역사회 상생 모델을 구체화하는 데 방점을 둔다.



먼저 향후 5년간 제주 카지노 산업이 나아갈 중장기 비전과 정책 목표를 새롭게 설정한다. 이를 위해 국내외 인프라와 복합리조트 우수사례를 조사해 제주 카지노 시장의 수급 여건을 분석하고 환경 변화에 따른 전망을 도출한다.



차별화된 엔터테인먼트 기능 도입과 수요 다변화 전략을 수립하며, 전문 인력 양성 체계를 구축해 산업 육성 기반을 다진다. 특히 상대적으로 취약한 중소형 카지노의 경쟁력을 진단하고 이에 따른 정책 대응 방안을 마련할 계획이다.



디지털 전환 체계를 구축하고 제주 카지노에 적합한 디지털 기술 도입 방향을 검토한다.



허가·면허 및 사업자 적격성 관리체계를 정비하고 국제 수준의 관리·감독기준을 고도화하고 산업의 건전한 발전을 뒷받침할 수 있도록 관련 법령과 조례의 정비 방안을 함께 모색한다.



제주관광진흥기금을 활용한 도민 복지 증진 방안을 마련하고 사회적 부작용 예방을 위한 책임 도박 정책을 강화해 산업에 대한 부정적 인식을 개선해 나갈 방침이다.



한국관광학회가 11월까지 연구용역을 진행한다. 이후 카지노업감독위원회 심의 등을 거쳐 연말 종합계획을 최종 확정할 방침이다.

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