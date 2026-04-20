김송, 공황장애 재발 고백…“오늘 기분은 쏘쏘 매가리가 없네”

가수 김송이 최근 공황장애 증상이 다시 나타났음을 알리는 근황을 전했다. 그는 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “공황 재발 다시 약 먹어요”라며 공황 증세가 재발해 다시 약을 복용하고 있다고 밝혔다.

김송 사회관계망서비스(SNS)

그는 “오늘 기분은 쏘쏘 매가리가 없네”라고 현재 상태를 전했다. 또 “운동할 맛도 안나고 유튜브도 보기 싫고 설거지도 쌓여 있고 된장찌개도 끓이기 귀찮고”라고 말하면서, “OTT도 눈에 안 들어오고 자고 싶은데 너무 일찍이라 고민된다”고 무기력한 상태를 표현했다. 일상 전반에서 의욕 저하를 겪고 있는 모습이다.

그러면서 “그나마 헤어 컬러 해서 조금 기분 전환”, “집 오니 다시 원점 귀차니즘”이라고 덧붙였다. 해당 문구와 함께 게시글에는 그가 기분 전환을 위해 헤어스타일 변화를 시도한 콘텐츠가 게재됐다.

특히 김송은 미용실 거울에 비추어지는 자신의 모습을 짧은 영상으로 담아냈다. 영상 속 그는 정면을 향한 채 고개를 좌우로 흔들었다.

김송의 근황을 접한 누리꾼들은 “에구 공황”, “힘내자”, “공황 아무도 모르는 그 느낌 다시 이겨내자” 등 그의 공황 장애를 위로하는 멘트를 남겼다. 김송은 해당 댓글에 “10년을 괴롭히더니 또 재발”이라고 설명을 덧붙이거나, 응원 댓글에는 “그래야지”, “누리꾼은 공황 겪지 말길” 등 하나하나 답글을 남겼다.

김송은 현재 그가 겪고 있는 심리적 어려움을 솔직하게 드러내면서 팬들과 대중의 관심이 이어지고 있다.

한편 김송은 2003년 그룹 ‘클론’ 출신 강원래와 결혼해 슬하에 아들 하나가 있다. 강원래는 2000년 오토바이 사고로 인해 하반신 마비 판정을 받았다. 부부는 그동안 방송과 온라인을 통해 가족의 일상을 공개하며 꾸준히 대중과 소통해 왔다.

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