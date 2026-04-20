서울광장·DDP에 야외도서관, 어린이날 맞아 5월 초 운영

서울 중구 서울시청 앞 서울광장에서 누구나 자유롭게 독서를 즐길 수 있는 서울 야외 도서관 ‘책읽는 서울광장’이 다음 달 초 운영된다. 동대문디자인플라자(DDP) 잔디마당에선 미니 야외 도서관도 운영된다.



시는 5월 1∼5일 책읽는 서울광장, 2∼5일 DDP 미니 야외 도서관을 특별 운영한다고 19일 밝혔다. 이에 앞서 광화문광장의 ‘광화문 책마당’과 청계천의 ‘책읽는 맑은 냇가’가 세계 책과 저작권의 날인 23일 개장한다.



책읽는 서울광장에선 어린이날을 기념해 가족 친화형 공연·체험 프로그램이 진행된다. 가족끼리 디지털 기기를 끄고 독서에 몰입하는 ‘가족 책멍’, 육아 일기 ‘썬데이 파더스 클럽’ 강혁진 작가의 육아 토크 콘서트, 마술과 발레, 인형극, 퓨전 국악 등 다양한 공연과 이벤트가 준비돼 있다.



DDP 잔디마당의 미니 야외 도서관은 DDP 봄맞이 축제와 연계해 소파, 팽이의자 등으로 조성된 공간에서 색다른 독서 경험을 할 수 있다.



아울러 시는 다음 달부터 매주 일요일 외국인 관광객을 대상으로 서울 야외 도서관 3개 거점인 책읽는 서울광장과 광화문 책마당, 책읽는 맑은 냇가를 연결한 ‘서울 야외 도서관 투어’를 운영한다.

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