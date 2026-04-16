SH, 재난 대응 역량 강화…매뉴얼 전면 개정·간부 평가 실시

서울주택도시개발공사(SH)가 재난 대응 역량 강화에 나섰다.

SH는 재난 발생 시 신속하고 체계적으로 대응하는 능력을 키우기 위해 ‘통합형 재난 현장 조치 행동 매뉴얼’을 전면 개정하고 간부진을 대상으로 숙지·활용 역량 제고에 나섰다고 16일 밝혔다.

황상하 서울주택도시개발공사(SH) 사장이 간부들을 대상으로 재난 대응 역량 강화의 필요성을 강조하고 있다. SH 제공

이번 조치는 재난 대응 매뉴얼이 단순한 배포에 그치지 않고 실제 현장에서 제대로 작동할 수 있도록 하려는 취지다.

특히 간부들이 매뉴얼과 개인별 임무를 충분히 익혀 재난 발생 시 즉각적인 판단과 대응이 가능하도록 만드는 데 중점을 뒀다. 그 일환으로 부장급 이상 간부를 대상으로 교육과 숙지도 평가를 진행했다. 평가 결과를 바탕으로 부족한 점을 보완하고 교육·훈련을 연계해 재난 대응 체계를 고도화해 나갈 예정이다.

황상하 SH 사장은 “재난 대응은 매뉴얼이 훌륭하게 만들어져 있다는 사실보다 실제 현장에서 제대로 작동하느냐가 더 중요하다”며 “이번 조치를 통해 공사의 재난 대응 역량을 강화하고 시민의 생명과 안전을 든든하게 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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