오리온, ‘참붕어빵 우유슈크림맛’ 출시

오리온은 길거리 인기 간식 슈크림 붕어빵을 고칼슘 영양간식으로 재해석한 신제품 ‘참붕어빵 우유슈크림맛’을 출시했다고 16일 밝혔다.

참붕어빵 우유슈크림맛은 오리지널 참붕어빵을 통해 팥 붕어빵을 즐기던 ‘팥붕파’는 물론, ‘슈붕파’도 언제 어디서나 슈크림 붕어빵의 맛을 즐길 수 있도록 기획됐다.

오리온 ‘참붕어빵 우유슈크림맛’ 연출 이미지. 오리온 제공

참붕어빵 우유슈크림맛은 달콤한 슈크림에 고소한 우유맛을 더해 진한 우유슈크림의 풍미를 완성했다. 참붕어빵 특유의 쫀득한 떡과 입안에서 부드럽게 녹는 크림이 조화를 이루어 한층 풍부한 식감을 느낄 수 있다.

성장기 아이들의 필수 영양소이자 현대인에게 부족한 칼슘을 강화해 차별점을 뒀다. 제품 한 개(29g)에 우유 한 잔에 해당하는 칼슘 180mg을 담아 간식으로도 맛있고 간편하게 칼슘을 채울 수 있도록 했다.

2011년 출시된 참붕어빵은 중국, 베트남, 러시아 등 해외 시장에서 ‘샤오위누어누어(小鱼糯糯)’, ‘봉방(Bống Bang)’, ‘붕고(Bungo)’ 등 현지화된 브랜드명으로 생산·판매를 이어가고 있다. 지난해 기준 글로벌 매출 400억원을 돌파했다.

오리온 관계자는 “참붕어빵 우유슈크림맛은 맛과 영양을 동시에 챙긴 고칼슘 간식으로 성장기 아이들과 함께 즐기거나 피크닉, 티타임 디저트로도 제격”이라며 “팥붕파와 슈붕파 모두 만족할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

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