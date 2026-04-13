美 역봉쇄에… 이란 “군사 보복” 일촉즉발

미국이 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 종전 협상이 결렬된 이튿날 호르무즈해협을 ‘역봉쇄’했다. 이란 원유 수출을 막아 미국의 요구 조건을 받아들이도록 압박을 가하려는 의도로 풀이된다. 이란도 강력한 군사적 보복을 경고하면서 긴장이 고조되고 있다.



중동을 관할하는 미 중부사령부는 12일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 포고령에 따라 미 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 발표했다. 앞서 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 호르무즈해협을 오가는 모든 선박에 대해 봉쇄 절차를 개시하겠다고 알린 뒤 실행에 나선 것이다.

발 묶인 선박들… 언제 벗어나나 12일(현지시간) 오만 무산담주 인근 호르무즈해협 해상에 대형 선박과 어선이 떠 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈해협을 오가는 이란 선박을 막겠다고 경고하고, 이란은 강하게 반발하면서 호르무즈해협을 둘러싼 위기감이 높아지고 있다. 무산담=로이터연합뉴스

미군은 이번 봉쇄 조치가 아라비아만(페르시아만)과 오만만에 있는 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구와 연안 지역을 출입하는 모든 국가의 선박에 동일하게 적용된다고 설명했다. 이란 항구 외의 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박은 대상이 아니다.



이란이 전쟁 기간 자국산 원유 수출과 해협 통행료를 통해 자금을 확보해 온 점을 겨냥하고, 주요 수입원을 차단함으로써 이란을 옥죄는 것으로 해석된다. 21일까지 남은 휴전 기간 이란의 자금줄을 조여 호르무즈해협 개방을 유도하고 이란이 미국의 종전 조건을 받아들이도록 압박하는 것으로도 풀이된다.



미국 조치에 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 사령부는 “호르무즈해협의 모든 선박 통행은 이란 군당국의 완전한 통제하에 있다”며 “적들이 단 한 번이라도 오판한다면 해협은 그들을 집어삼킬 죽음의 소용돌이가 될 것”이라고 강조했다. IRGC는 해상 위 선박들을 조준경의 십자선과 함께 담은 영상을 함께 게시해 실질적인 타격 능력도 과시했다. 모즈타바 하메네이 최고지도자의 고문인 알리 악바르 벨라야티는 SNS에 “저항의축 통합 사령부는 바브엘만데브를 호르무즈와 동일하게 간주하고 있다”며 또 다른 해상 요충지인 홍해 차단 가능성을 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 신화연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마이애미에서 돌아와 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 해협 봉쇄에도 “이란과의 휴전이 잘 유지되고 있다”고 밝혔다. 그는 “다른 나라들도 이란이 석유를 팔지 못하도록 협력하고 있다”고 말했지만 어느 국가가 협력하는지, 어떻게 협력하는지는 언급하지 않았다.



트럼프 대통령은 이날 호르무즈해협 군함 파견 등 요청에 협조하지 않은 동맹국에 재차 실망을 표시했다. 그는 폭스뉴스 인터뷰에서 “우리는 북대서양조약기구(NATO·나토)에 수조 달러를 썼는데 그들은 우리를 위해 그곳에 있어 주질 않았다”고 했다. 또 “일본은 93%의 석유를, 한국은 45%의 석유를 그곳에서 갖고 온다”며 “그런데 이들은 우리를 도와주지 않았다”고 거론했다.

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