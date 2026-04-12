[특파원리포트] 한·일 인적 교류 1400만 시대

“서울은 도쿄와 달리 30분 거리 곳곳에 산이 있어요. 그리고 산 밑에는 반드시 맛집이 엄청 많죠. 등산 한 번 하고 내려와서 부침개나 산채비빔밥 같은 음식을 드셔 보는 건 어떨까요.”



11일 오전 일본 도쿄 롯폰기힐스 아레나. 한국관광공사가 주최한 ‘오늘 갈까? 한국! 여행 페스티벌’ 첫날 무대에 오른 가수 성시경은 한국 관광 방식으로 청계산 산행을 제안했다. 지난해 일본 예능 프로그램에 출연해 정확한 음정과 뛰어난 가창력, 고려청자를 연상시키는 복장으로 화제를 모은 그는 이날 한국관광명예홍보대사로 위촉됐다. 그의 위촉식과 팬미팅이 있다는 소식에 1만여명의 신청이 몰렸다. 33대 1 이상의 경쟁률을 뚫고 당첨된 약 300명의 팬 앞에 그는 이날 조선백자 같은 흰색 정장 차림으로 나타나 “제가 일본에 오면 한국과는 다른 멋진 매력을 느끼듯, 여러분도 한국에 오면 비슷한 기분을 갖게 될 것”이라고 했다.

유태영 도쿄 특파원

어딜 가도 평평한 도쿄 도심부에서 생활한 지 1년이 넘다 보니 그의 말이 수긍이 갔다. 다카오산 정도를 제외하고는, 도쿄에서 산에 한 번 가려면 큰맘을 먹어야 한다. 곳곳에서 들리는 베어벨(Bear Bell·곰 쫓는 종) 소리에 불안해지기도 하다. 훌쩍 집을 나서 남산, 인왕산, 북악산 등으로 이어지는 한양도성길을 걷던 기억을 떠올리며 모처럼 향수병이 도졌다.



사람들은 국내여행에서 할 수 없는 색다른 경험을 기대하며 해외로 떠난다. 한국과 일본은 비슷한 듯하면서 다르다. 공항에 도착하자마자 낯선 언어와 정반대의 통행 방향을 접하게 된다. 식당에 들어가면 젓가락 놓이는 방향도 다르다. 동네에서 알게 된 30대 남성은 삼겹살 구이의 후식으로 먹는 볶음밥의 맛에 푹 빠져서, 신주쿠 한국어학원에서 만난 20대 여성은 K팝 공연을 보려고 한국에 간단다. 본고장에서의 경험을 추구해서다. 공중파 TV에서 토요일 저녁 황금시간대에 ‘성수동 여행 특집’을 편성하기도 한다.



지난해 한·일 양국의 인적 교류는 역대 최고치를 찍었다. 1년간 946만명의 한국인이 일본을 찾았다. 방한 일본인 역시 2023년 232만명, 2024년 322만명에서 지난해 365만명으로 증가 추세다. 코로나19 대유행 이전 기록인 2012년 352만명을 넘어섰다. 전체 출국자 중에서 방한객이 차지하는 비중은 24.8%에 달한다. 해외여행을 떠나는 일본인 4명 중 1명은 목적지가 한국인 셈이다. 2024년 기준으로 4차례 이상 재방문율도 44.7%나 된다.



관광공사는 올해 방한 일본인 관광객 450만명을 달성하겠다는 포부를 밝혔다. 박성혁 관광공사 사장이 스스로 밝혔듯 ‘도전적’인 목표임에 틀림없다. 지난 10일 한·일 관광 교류의 밤 행사에서 만난 일본 관광업계 관계자는 “젊은 여성과 비즈니스 출장 외의 해외여행이 잘 회복되지 않고 있다”며 “450만명은 어렵지 않겠느냐”고 했다.



일본의 여권 보유율은 17.8%. 충격적일 정도로 낮다. 인구는 일본이 한국의 2.4배이지만, 여권 보유자로 한정하면 한국(약 60%)보다 적다. 실질임금 감소와 엔저에 따른 해외여행 비용 부담이 하나의 이유다. 일본인의 국내여행은 코로나19 이전 수준을 회복했는데, 해외여행 수요는 35.8%가 줄었다. 일본 관광업계도 골머리를 앓을 정도다. 입·출국자 수의 균형이 맞지 않으면 국제 항공노선을 안정적으로 유지하기 어려워서다. 청년층의 국제 감각 상실을 우려하는 목소리도 높다.



한·일 간 인적 교류의 확대는 과거사 갈등, 정치·외교적 부침을 극복하고 양 국민 간 우호를 증진하는 길이다. 엄중한 국제정세에서 비슷한 처지에 놓인 나라끼리 협력을 확대하는 토대이기도 하다. 방한 일본인 수 확대는 경제적 효과 이상의 의미가 있다.



새로운 관광 방식을 제안하고 일본 내에서 홍보하는 것도 중요하다. 하지만 우리의 접객 문화와 관광 인프라가 과연 이를 뒷받침해 주고 있는지 돌아보게 된다. 미세먼지 거의 없는 파란 하늘, 연중 기후가 온화한 곳부터 한겨울에 눈이 수m씩 쌓이는 다양한 경관, 촘촘한 대중교통망, 어딜 가더라도 맛과 친절이 기본은 한다는 믿음, 바가지 쓸 일이 없을 것이라는 기대를 갖춘 일본 국내여행 수요가 경쟁 상대이기 때문이다.

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