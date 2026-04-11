4.5m 날아오른 돌고래… 美 마우이 앞바다서 출몰

미국 하와이 마우이 앞바다에서 거대한 돌고래 한 마리가 해수면 위로 솟구쳐 오르는 경이로운 순간이 포착돼 화제다.

지난달 28일(현지시각) 미 피플에 따르면 태평양고래재단(PWF)은 지난달 17일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 물 속에 있던 돌고래 한 마리가 공중으로 높게 도약하는 사진을 공개했다. 재단 측은 "이 사진은 절대 인공지능(AI)이 아니"라며 "돌고래계의 마이클 조던, '에어 돌고래'를 소개한다"는 설명을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

미국 하와이 마우이 앞바다에서 거대한 돌고래 한 마리가 해수면 위로 솟구쳐 오르는 경이로운 순간이 포착됐다. 사진=인스타그램 캡처

연구팀이 현장에서 직접 촬영한 사진 속 돌고래는 '범열대 점박이돌고래(Stenella attenuata)'로, 수면 위로 약 4.5m 이상 뛰어오른 것으로 추정된다. 재단은 "범열대점박이돌고래의 몸길이가 보통 1.8~2.1m, 무게가 113㎏ 정도임을 고려하면 사람이 자신의 몸 크기에 비례해 이 정도 높이를 뛰는 것은 농구 골대를 훌쩍 넘는 것과 같다"고 설명했다.

미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 해당 종은 가늘고 긴 주둥이가 특징이고 나이가 들수록 몸에 점박이 무늬가 생긴다. 주로 대서양과 태평양, 인도양 등 전 세계 열대와 아열대 심해에 서식하며 활기차고 사회성이 강한 성격으로 알려져 있다.

또 재단 측은 "이 돌고래들은 거친이빨돌고래나 들고양이고래 등 다른 종들과 함께 이동하는 모습도 자주 목격된다"고 설명했다.

<뉴시스>

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