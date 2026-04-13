초속 10.1m 폭풍질주… 中로봇, 우사인 볼트 넘본다

중국 휴머노이드(인간형) 로봇이 초속 10.1m의 달리기 속도를 기록하며 인류 역사상 가장 빠른 단거리 선수 우사인 볼트의 기록에 근접했다.



13일 중국 로봇업체 유니트리는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 지난 11일 자사 ‘H1’ 모델이 육상경기장 트랙을 달리는 영상을 공개하면서 “다시 (휴머노이드 달리기 속도) 세계 기록을 깼다”고 밝혔다. 영상 속 측정 장비에는 초속 10.1m가 찍혔다. 우사인 볼트가 2009년 100m 달리기 세계기록(9초58)을 세웠을 당시 속도는 초속 10.44m 정도였다.

중국 로봇 기업 유니트리가 11일 휴머노이드 로봇 ‘H1’의 단거리 달리기 테스트를 진행하고 있다. H1은 이날 초속 10.1m를 기록했다. 유니트리 유튜브 영상 캡처

유니트리는 “측정 장비에 오차가 있을 수 있지만 최대 속도는 초속 10m 정도”라며 다리 길이 80㎝에 무게 62㎏으로, 일반인과 비슷한 체형인 휴머노이드가 세계 챔피언의 속도로 달렸다고 소개했다. 다만 유니트리 측은 이번 속도 측정을 위해 머리와 손 부위를 없애 무게와 공기 저항을 줄인 것으로 알려졌다.



달리기 속도는 휴머노이드 성능을 측정할 수 있는 가장 직관적인 기준 중 하나로 평가된다. 장거리 달리기 분야에서도 중국 로봇기업들의 경쟁은 계속되고 있다.



신경보 등 중국 매체에 따르면 베이징에서는 19일 열리는 제2회 휴머노이드 하프마라톤 대회를 앞두고 11일 밤부터 12일 새벽까지 70여개 팀이 참가한 도로 주행 연습이 공개적으로 진행되면서 분위기를 끌어올렸다. 예행연습에서는 경로 내비게이션, 기기 간 조정, 긴급 상황 대응 등 전체 경주 과정에 대한 점검이 이뤄졌다. 올해 대회에는 1회 대회였던 지난해보다 5배가량 많은 100여개 팀이 참가하고, 이 중 40% 정도는 사람의 원격 조종 없이 자동 항법 시스템으로 경주에 나선다.



지난해에는 발열·변형·파손 등의 문제가 있었지만 올해 참가 모델들은 경량 소재나 안전성 높은 구조 등을 이용해 충격을 줄였으며, 전체 거리를 초속 5m 이상으로 달릴 수 있는 것으로 전해졌다.



베이징시 경제정보화국 스마트제조·장비산업처 량훙쥔 부처장은 “(지난해와 비교해) 하드웨어와 소프트웨어 두 방면에서 모두 중대한 발전이 있다”고 강조했다.

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