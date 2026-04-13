보훈부, 중·고등학생 대상 국외 보훈사적지 답사 참가자 모집

국가보훈부는 2026년 국외 보훈사적지 답사 프로그램 참가자를 13일부터 22일까지 공개 모집한다고 밝혔다.

모집 대상은 중·고등학생 830명과 교사 13명이다. 일반전형(90%)과 보훈전형(10%)으로 구분해 접수하고, 시·도별 학생 수를 기준으로 지역별 안배를 통해 추첨·선발할 예정이다. 참가자들에게는 항공료와 숙박비, 식사비 등을 지원한다.

국외 보훈사적지 탐방은 지난 1994년 광복 50주년 기념사업으로 시작한 이래 매년 100~200명 규모로 실시했다. 올해부터는 보훈문화 확산을 위해 참가자를 대폭 확대했다.

올해는 중국·일본 소재 독립운동 사적지를 방문해 항일독립투쟁의 역사와 선열들의 나라사랑 정신을 직접 체험할 예정이다. 중국 3개 코스, 일본 1개 코스로 진행하며, 5월 말부터 8월까지 순차적으로 20개팀이 13회에 걸쳐 답사를 진행한다.

다음달에는 대학생 등 청년을 대상으로 미주 독립운동 거점이었던 미국 서부 지역 답사 참가자를 모집할 계획이다.

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