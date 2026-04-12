경북 울진군, 6월부터 '디지털 관광주민증' 도입… 다양한 할인 혜택 제공

경북 울진군이 인구 감소 지역 관광 활성화를 위한 '디지털 관광주민증' 사업에 선정돼 본격 운영 준비에 들어갔다고 12일 밝혔다.

울진군은 '2026년 디지털 관광주민증' 신규 참여 지역 공모에 최종 선정돼 오는 6월부터 서비스를 시작한다고 밝혔다.

디지털 관광주민증 홍보 포스터. 울진군 제공

'디지털 관광주민증'은 인구 소멸 위기 지역을 방문하는 관광객에게 발급하는 일종의 명예 주민증으로, 대한민국 구석구석 앱을 통해 간편하게 발급받을 수 있다.

관광객은 발급받은 주민증을 제시하면 지역 내 참여 업체에서 숙박과 식음료, 관람, 체험 등 다양한 분야에서 할인 혜택을 받을 수 있다.

이번 사업에는 울진지역 숙박업소 9곳과 식음료업소 19곳, 체험시설 9곳 등 총 44개 업체가 참여했다.

울진군은 6월 정식 서비스 개시를 목표로 4월과 5월 두 달간 준비 작업에 행정력을 집중한다.

이 기간 참여 업체 등록을 완료하고, 현장 이용을 위한 QR 스캐너 설치와 사용 교육도 병행한다.

또 관광주민증 이용 안내 홍보물을 비치하고 시스템 점검을 통해 관광객들이 현장에서 불편 없이 서비스를 이용할 수 있도록 환경을 조성할 계획이다.

울진군 관계자는 "디지털 관광주민증 도입을 통해 방문객들에게 실속 있는 여행 경험을 제공하고 지역 경제 활성화 및 재방문율 제고에 노력하겠다"고 말했다.

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