임실 관촌 17번 국도서 오토바이 충돌, 60대 보행자 숨져

전북 임실군 관촌면 17번 국도에서 오토바이와 보행자가 충돌하는 사고가 발생해 60대 여성 보행자가 숨지고 20대 운전자가 중상을 입었다. 경찰은 운전자의 전방주시 태만 가능성에 무게를 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

12일 전북소방본부와 경찰에 따르면 전날 오후 3시50분쯤 임실군 관촌면 관촌리 사선대주유소 맞은편 국도에서 도로를 달리던 오토바이가 횡단보도를 건너던 보행자와 부딪쳤다.

11일 오후 3시50분쯤 전북 임실군 관촌면 관촌리 사선대주유소 맞은편 국도에서 도로를 달리던 오토바이가 횡단보도를 건너던 보행자와 부딪치는 사고가 나자 119가 출동해 구조 활동을 하고 있다. 전북도소방본부 제공

신고를 받고 현장에 도착한 구급대는 보행자가 도로 위에 의식이 없는 상태로 쓰러져 있는 것을 확인하고 즉시 심폐소생술(CPR) 등 응급처치했다. 이 보행자는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나, 끝내 숨졌다. 사고 당시 충격으로 우측 다리가 절단되는 등 큰 부상을 입은 것으로 전해졌다.

또 오토바이를 운전하던 20대 남성은 좌측 쇄골 골절 등 중상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.

사고 당시 오토바이와 보행자의 신호 위반 여부는 아직 확인되지 않은 상태다.

경찰은 오토바이 운전자가 횡단보도를 건너던 보행자를 미처 발견하지 못해 사고가 발생했을 가능성을 염두에 두고, 목격자 진술과 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지