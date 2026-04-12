“동그라미 그리려다…” 가곡 ‘얼굴’의 작곡가 신귀복 헌정 음악회

한국가곡의 서정과 품격을 빚어온 작곡가 신귀복의 구순(九旬) 기념 음악회가 4월 20일 세종문화회관 세종체임버홀에서 열린다. 대표작 ‘얼굴’로 널리 알려진 신귀복의 작품 세계를 집중 조명하는 이번 무대는 성악과 기악, 시와 음악이 어우러지는 헌정 공연으로 마련된다.

올해 아흔을 맞은 신귀복은 평생 교육과 한국 가곡 발전에 헌신했다. 이번 음악회는 그의 음악중 문학성과 서정성이 돋보이는 작품들을 엄선해 선보인다. 익숙한 대표작은 물론 다양한 시편에 곡을 붙인 작품들까지 폭넓게 소개하며 한국 예술가곡의 깊이를 되새기는 무대가 될 전망이다. 피아노 박성희, 바이올린 원정아, 첼로 정지인이 함께하고 사회는 임승환 시인이 맡는다. 성악진은 소프라노 임청화 김민지 김유미 김제니 라하영 유소영 이해원과 테너 김정규 김충희, 바리톤 성궁용 송기창이 출연한다.

공연은 1부와 2부로 구성된다. 1부에서는 ‘얼굴 & 그리운 얼굴’을 비롯해 ‘장미 축제’ ‘해국2’ 등이, 2부에서는 ‘루이스 호숫가에서’ ‘추억’ ‘달에 비친 꽃’ ‘보고싶은 얼굴’ 등이 연주되며, 피날레는 전 출연진의 ‘얼굴’ 합창으로 꾸며진다.

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