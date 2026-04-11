호르무즈 개방 안하나 못하나…"이란, 기뢰 뿌려놓고 위치 몰라"

휴전 이후에도 이란이 호르무즈 해협 통행을 제한하는 것은 의도적인 봉쇄가 아니라 기뢰의 위치를 모르기 때문일 수도 있다는 분석이 제기됐다.



뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협에 더 많은 선박 통행을 허용하려 했지만, 앞서 설치한 기뢰의 정확한 위치를 파악하지 못해 실행하지 못하고 있다고 보도했다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

미국 당국자들에 따르면 이란이 모든 기뢰의 위치를 기록했는지도 불확실하다.



또한 일부 기뢰는 바다에서 고정되지 않고 떠다닐 수 있도록 설치된 것으로 전해졌다.



이란은 이후 안전 항로를 표시한 해도를 공개했지만, 기뢰가 무작위에 가깝게 설치됐기 때문에 안전 항로도 제한적이라는 게 미국 당국자들의 지적이다.



특히 이란은 자신들이 설치한 기뢰를 신속하게 제거할 능력도 부족하다는 평가다.

이란 언론이 공개한 호르무즈 대체 항로 지도. 메르흐 통신 텔레그램 캡처.

이 같은 상황은 파키스탄 이슬라마바드에서 진행될 미국과 이란 대표단의 회담에도 변수로 작용할 가능성이 있다는 평가다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 휴전 선언 당시 '호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며, 안전한 개방'을 휴전 조건으로 제시한 만큼 이번 회담에서도 주요 의제로 논의될 것으로 보이기 때문이다.



앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 휴전 선언 직후 '기술적 제약을 고려한 상태'에서 호르무즈 해협을 개방할 것이라고 밝혔다.



다만 이 같은 이란의 입장에 대해 미국이 어떤 반응을 보일지는 불확실하다.

<연합>

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