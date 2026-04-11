강재준, 김준호 코골이에 밤잠 설쳤다…"인테리어 공사하는 줄"

'니돈내산 독박투어4' 김준호가 강재준의 '코골이' 지적에 반성한다.

11일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 45회에서는 강원도 춘천으로 '국내 여행'을 떠난 '독박즈'가 '춘천의 아들'이자 '여행 친구'로 나선 강재준과 '모닝 러닝'을 함께하는 모습이 그려진다.

채널S, SK브로드밴드

이날 방송에서 '독박즈'는 춘천에서의 2일 차 아침, 영하 16도의 강추위에도 러닝 준비를 한다. 특히 개그맨 러닝 크루인 '궁시렁 궁시런'을 운영하는 '열정 러너' 유세윤은 아침부터 텐션을 높이며 즐거워한다. 이를 본 홍인규는 "넌 우리끼리 만든 '런 괜찮아'('독박즈'의 러닝 크루명)는 버린 거냐"며 참았던 불만을 터뜨린다.

이에 장동민 역시 "세윤이는 '궁시렁 궁시런' 러닝 영상은 계속 SNS(사회관계망서비스)에 올리는데 우리랑 한 건 한 번도 안 올린다"고 서운해한다. 이에 유세윤이 머쓱한 웃음을 짓는다고.

이후 강재준은 "어제 다들 잘 주무셨냐? 전 1층에서 잤는데 위에서 인테리어 공사하는 줄 알았다"며 2층 김준호 방에서 울려 퍼진 코골이 때문에 밤잠을 설쳤다고 토로한다. 김준호는 "아, 그래서 지민이가 날 싫어했구나"라고 반성하더니, "러닝을 해서 살을 빼야 한다"며 코골이 방지를 위해 러닝을 열심히 하겠다는 의욕을 드러낸다.

채널S, SK브로드밴드

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이어 강재준은 '국내 3대 마라톤 명소'인 춘천 마라톤 코스를 안내한다. 약 3km를 달리기로 한 가운데, 김준호는 시작도 전에 "이렇게 추운데 뛴다고? 미쳤어! 벌써 손 시려"라며 투덜거린다. 강재준은 "준호 형, 어제 코 심하게 골았잖아"라며 "안 골려면 러닝으로 살을 빼야 한다니까!"라고 직언하지만, 장동민은 "준호 형은 이거 뛰고 나면 피곤해서 더 골 것 같은데?"라고 답변해 모두를 폭소케 한다.

티격태격하던 이들은 드디어 소양강을 따라 춘천대교를 지나, 마지막 소양강 처녀상에 도착하는 코스로 러닝을 시작한다. 과연 '독박즈'와 강재준이 '러닝의 메카'인 춘천에서 3km 모닝 러닝 완주에 성공할 수 있을지 주목된다.

'니돈내산 독박투어4'는 이날 오후 9시 방송된다.

<뉴스1>

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