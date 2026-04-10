구윤철 “중동 전쟁 장기화 대비 추가대책 선제 검토”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 중동사태가 장기화할 것에 대비한 추가 대응책을 선제적으로 검토할 것을 당부했다.

10일 재경부에 따르면 구 부총리는 전날 확대간부회의에서 이같이 발언했다. 구 부총리는 “중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지면서 물가, 공급망, 외환·금융시장 등 우리 경제 전반에 미치는 영향이 점차 가시화되고 있다”며 “최근 2주간 휴전이 합의했으나 향후 상황을 예단하기 어려운 만큼 긴장의 끈을 놓지 말고 대응해달라”고 주문했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 재정경제부 제공

그러면서 “특히 휴전 기간을 활용해 전쟁 장기화에 대비한 추가 대책을 선제적으로 검토하고, 현장 애로사항을 신속히 파악해 적시에 대응해야 한다”며 “관계 부서 간 정보 공유와 협업을 통해 원팀으로 대응해야 한다”고 강조했다.

구 부총리는 위기 대응 속에서도 구조개혁 동력이 약해지지 않도록 노력해달라고 당부했다. 그는 “어떤 위기에도 흔들리지 않는 경제 시스템을 만든다는 관점에서 인공지능(AI) 대전환, 초혁신경제 구현, K-GX 전략, MSCI 선진국 지수 편입, 국부펀드 및 전략수출금융기금 조성, 양극화 대응 등 주요 과제를 속도감 있게 추진해달라”고 말했다.

또 최근 실시된 AI 단기집중 교육과 관련해 “AI 활용이 일하는 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 돼야 한다”며 “교육 내용을 실무에 적극 적용하고 조직 전체의 역량을 제고해달라”고 부연했다.

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