“150km 밖에서 격추”…F-35, 미사일이 승패 가른다 [박수찬의 軍]

2025년 5월 인도와 파키스탄의 군사적 긴장이 정점으로 치닫던 때, 인도 공군 조종사들은 공중전 추세가 과거와는 완전히 달라졌다는 사실을 느꼈을 것이다.

파키스탄 공군 J-10에서 발사된 중국산 PL-15 미사일은 150㎞ 이상 떨어진 곳에 있던 인도 공군 라팔 전투기를 격추, 전 세계를 놀라게 했다.

한국 공군 F-35A 스텔스기가 비행하고 있다. 세계일보 자료사진

인도와 파키스탄의 분쟁 양상은 한국 공군에도 중요한 질문을 던진다.

첨단 장거리 공대공미사일을 갖춘 중국·러시아 공군과 비교할 때, 우리는 어떤 준비를 해야 하는가다.

한국 공군의 주력인 F-35A 스텔스기 전투력 강화에도 큰 영향을 끼친다는 점에서 중요한 문제라는 지적이다.

◆장거리 공대공미사일이 현대전 핵심인 이유

현대 공중전은 대부분 조종사가 상대방을 직접 목격하기 전에 시작되어 끝난다. 100㎞가 넘는 거리에서 레이더로 적기를 포착하고, 장거리 공대공미사일을 쏜다.

이를 통해 아군 조종사는 적군의 위협에서 벗어난 지역에서 안전하게 선제공격을 감행, 복귀할 수 있게 됐다. 생존 가능성과 공중전에서의 승리 가능성이 함께 높아진 셈이다.

6·25 전쟁와 베트남전쟁까지 이어졌던 근접공중전이 현대전에선 자취를 감춘 이유다.

미 공군 F-35A 스텔스기가 암람 중거리 공대공미사일을 쏘고 있다. 세계일보 자료사진

근접공중전이 사라진 자리는 중장거리 공대공미사일이 채웠다. 대표적인 것이 미국산 AIM-120 ‘암람’ 중거리 공대공미사일이다.

1990년대부터 실전배치된 암람은 서방 공군의 표준적인 중거리 공대공미사일로 자리잡아왔다.

F-15·16·18 전투기 등에 장착이 가능한 암람은 발사 초기에는 관성 항법 및 지령 유도를 사용해서 날아가다가 목표물에 근접하면 미사일 자체 레이더로 표적을 추적한다.

암람의 우수한 성능 덕분에 서방 공군은 중국·러시아 공군보다 전투력에서 우위를 유지할 수 있었다.

하지만 2010년대 들어 중국의 PL-15이 실전배치되면서 상황은 달라졌다.

최대사거리가 200㎞ 정도로 추정되는 PL-15는 음속의 5배가 넘는 속도로 비행한다. J-20·J-35 스텔스기에 탑재할 수 있어 중국 공군의 전투력을 크게 높였다는 평가를 받는다.

중국이 만든 PL-15E(PL-15의 수출형) 공대공미사일 모형이 J-35 스텔스기 모형 앞에 전시되어 있다. 세계일보 자료사진

한국을 비롯한 서방 공군은 F-35를 사용한다.

F-35는 강력한 스텔스 성능과 정보 융합 능력, 능동전자주사(AESA) 레이더를 갖췄다. 실전배치된 전투기 가운데 가장 강력한 스텔스기로 꼽힌다.

하지만 F-35도 치명적 약점이 있다. 항공무장이 F-15·16과 별 차이가 없다는 점이다.

지속적인 성능개량을 진행했지만, 암람은 발사 직후 로켓모터가 작동하는 시간이 최대 12초 정도다. 연소가 멈추면 표적까지 활공을 하면서 접근한다.

속도와 기동성이 크게 떨어지므로 전투기처럼 매우 먼 거리에서 민첩하게 움직이는 표적에 대한 명중률이 떨어진다. 때문에 유효사거리가 50㎞ 수준이다.

F-35의 내부무장창에 탑재가 가능하고 암람보다 우수한 성능을 지닌 차세대 중장거리 공대공미사일이 필요한 셈이다.

한국 공군 F-35A 스텔스기들이 활주로를 이동하고 있다. 세계일보 자료사진

◆두 가지 옵션…AIM-260과 미티어

암람을 대체할 옵션은 크게 두 가지다. 미국 록히드마틴이 만든 AIM-260과 영국 MBDA가 개발한 미티어다.

중국의 PL-15에 맞서 공중우세를 지키고자 2017년에 미 공군은 비밀리에 AIM-260 개발에 나섰다.

AIM-260은 고성능 고체연료를 사용한다. 추력 분출을 두 차례 실시해 장거리 비행에서도 높은 속도를 유지하는 기능을 지닌 것으로 추정된다. 최대사거리도 암람(160㎞)을 넘어서며, 속도는 음속의 4∼5배에 이른다.

AIM-260은 설계 단계서부터 F-35 내부무장창 탑재에 초점을 맞췄다. 이를 위해 암람과 유사한 외형을 유지, F-35의 스텔스 성능을 유지하며 공중전 능력은 강화한다는 목표를 추구했다.

미티어는 F-35가 전력화되기 전부터 영국 주도로 프랑스, 독일, 이탈리아, 스웨덴, 스페인이 개발을 진행했다.

미 해병대 F-35B 스텔스기가 내부무장창에 미티어 미사일을 탑재한 채 비행하고 있다. 록히드마틴 제공

음속의 4배가 넘는 속도로 최대 200㎞ 떨어진 적기를 신속·정확하게 격추한다.

이같은 성능은 램제트 엔진에 힘입은 바 크다.

미티어의 램제트 엔진은 암람의 고체연료 엔젠과 달리 비행 내내 공기를 빨아들여 연료와 섞어서 연소한다. 이를 통해 표적 명중 시점까지 추력을 유지할 수 있다. 흡기량을 통제하면 추력을 조절하거나 엔진의 전원 조작도 가능하다.

발사 초기 엔진 연소-소화 후 관성비행-재점화 후 연소-관성비행-종말단계 재점화를 통해 사거리 연장과 고속 성능 유지가 가능하다.

이를 통해 발사부터 표적 명중까지 높은 추력을 유지, 적기가 미사일을 회피할 여지를 주지 않는다.

암람 발사대에서도 운용이 가능해 F-35 내부무장창 탑재도 가능하다. 영국은 F-35B, 이탈리아는 F-35A 탑재 관련 시험과 작업을 진행하고 있으며, 2030년대 초에는 실전 운용이 가능할 전망이다.

AIM-260은 설계 단계부터 F-35 탑재를 목표로 개발했지만, 현재까지는 문제가 완전히 해결되지는 않은 상태다. 지난 2022년~2023년 초기 운용 능력(IOC)을 달성할 계획이었으나 지연됐다.

F-35A 스텔스기 내무무장창에 미티어 미사일이 탑재되어 있다. 록히드마틴 제공

◆한국은 어떤 선택을 해야 할까

유사시 서해에서 PL-15로 무장한 중국 공군 J-20·J-35와 대치해야 하는 한국 공군도 차세대 장거리 공대공미사일을 선택해야 한다.

암람은 한계가 있고, 국산 미사일 개발까진 오랜 시간이 걸리는데다 그나마도 F-35 탑재는 불가능하다.

미티어는 KF-21에서도 운용하므로 ‘규모의 경제’를 확보, 후속군수지원과 비용 관리가 용이하다. 조종사 훈련 체계와 재고 관리 효율도 높아진다.

영국·이탈리아가 F-35 통합 작업을 진행 중이고, 관련 일정도 구체적이다. 선택했을 때의 군사적 불확실성이 낮다.

미 해병대 F-35B 스텔스기가 내부무장창에 미티어 미사일을 탑재한 상태에서 날아가고 있다. 록히드마틴 제공

반면 미국산 스텔스 전투기에 미티어를 탑재한다는 결정이 정치적으로 어떤 의미가 될 것인지에 대한 고려가 필요하다.

AIM-260은 F-35 내부무장창 탑재에 최적화된 개발 방식을 사용했다. F-35 레이더·센서와의 통합능력도 강력할 것으로 보인다. 미국이 중국 PL-15에 맞서고자 개발한 야심작인 만큼 중장거리 공중전 능력도 뛰어날 전망이다.

문제는 성능 외적인 요소다. AIM-260은 최근에야 호주 수출 승인이 이뤄졌다. 지난달 공개된 미국 연방관보에 따르면, 최대 450발과 관련 장비 등이 31억6000만 달러(4조6700억원)에 호주에 인도될 예정이다.

AIM-260이 미국 이외의 동맹국에도 수출이 이뤄지기는 했으나, 한국도 수혜를 입을 것인지는 불투명하다.

호주는 막대한 비용을 들여 AIM-260을 얻지만, 실제 인도시기는 2033년으로 전망된다. 그나마도 개발 및 시험, 미국 내 실전배치 등의 리스크로 인한 일정 지연 가능성이 있다.

한국 공군 F-35A 스텔스기들이 이륙을 위해 지상이동을 하고 있다. 세계일보 자료사진

한국이 AIM-260을 도입하기 전에 군 보안체계를 강화해야 하는 과제도 있다.

미국은 AIM-260의 보안과 기밀 유지를 강조하고 있다. AIM-260 호주 판매를 명시한 미국 연방관보는 해당 거래와 관련된 정보의 기밀등급을 ‘비밀(SECRET)’로 명시했다.

관보는 “기술적으로 우월한 적이 특정 하드웨어 및 소프트웨어 정보를 입수할 경우, 해당 정보는 시스템의 효율성을 저하시킬 수 있는 대응책을 개발하거나 더욱 발전된 기능을 갖춘 시스템을 만드는 데 사용될 수 있다”며 “호주가 미국 정부와 실질적으로 동일한 수준의 보호를 제공할 수 있다는 판단이 내려졌다”고 언급했다.

한국이 AIM-260 도입을 추진해도 한국군의 보안 체계가 미국과 동일한 수준이라는 점을 미 행정부가 인정하는 절차가 필요한 셈이다.

이같은 문제를 해결하고 한국이 협상을 시작해도 호주보다 빨리 AIM-260을 받을 가능성은 낮다.

이지스 시스템의 핵심인 협동교전능력(CEC) 수출을 거부했던 미국의 전례를 볼 때, AIM-260 수출 여부와 실제 인도 가능 시기 등에 대한 불확실성이 크다.

그동안 한국 공군 F-35는 암람으로 버텨야 한다. 중국 공군이 PL-15을 앞세우는 상황에서 한 세대 뒤진 미사일을 사용해야 하는 셈이다.

한국항공우주산업(KAI) 관계자들이 KF-21 시제기에 미티어 미사일을 장착하고 있다. 세계일보 자료사진

AIM-260 도입을 기다리는 것은 장점이 충분하다. 하지만 전력공백 기간이 얼마나 길어질 것인지, 그 기간을 하염없이 기다릴 수 있는지를 고려해야 한다.

AIM-260과 미티어. 두 옵션 중 하나를 선택하는 것은 성능상의 우열로만 결정하기가 어려운 고차 방정식이다.

미국과 유럽에 대한 한국의 안보정책, 군사적 효용성 등을 함께 고려해야 한다.

최악의 선택은 현상 유지다.

중국·러시아 공군의 위협에 대응해야 하는 상황에서 F-35가 온전히 전투력을 발휘할 수 있는 첨단 항공무장을 제때 구하려 하지 않는 것은 한반도 영공 방어를 스스로 흔드는 행위다.

검증된 성능과 확실한 일정을 지닌 미티어냐, 불확실성이 높지만 F-35와의 시너지 극대화를 기대할 수 있는 AIM-260이냐, 한국 공군의 고민은 이제부터 시작일 전망이다.

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