보훈부, '국외 보훈벨트 스탬프 투어' 상하이서 5월부터 첫 운영

국가보훈부는 제107주년 임시정부 수립기념일을 맞아 국외 독립운동 사적지를 연계한 체험형 프로그램인 ‘보훈벨트 스탬프 투어’를 다음달부터 11월까지 중국 상하이에서 운영한다고 12일 밝혔다.

상하이 보훈벨트 스탬프 투어는 △대한민국 임시정부 상하이 청사 △윤봉길 의사 기념관 △상하이 독립운동가 묘(만국공묘)로 구성됐다.

투어는 참가자가 지정된 국외 독립운동 사적지를 방문하며 스탬프를 수집한다. 모바일 기반 사적지 안내를 받을 수 있다.

투어 운영에 앞서 11일에는 상하이 현지에서 개최되는 제107주년 임시정부 수립기념일 행사 후 이종찬 광복회장과 독립유공자 후손들이 투어 현장을 직접 체험한다.

보훈부는 투어 참여 후기 제출자에게는 백범 김구 선생과 임시정부 청사 관련 상품을 증정하고, 우수작은 보훈부 장관상 등을 수여할 방침이다.

보훈부는 상하이 보훈벨트를 시작으로 현재 리모델링 중인 로스앤젤레스 흥사단 옛 본부 건물이 개관하는 2027년 미국 서부 지역, 이후에는 중국 충칭과 프랑스 등으로도 보훈벨트를 확대할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지