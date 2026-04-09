아웃도어부터 펫까지…봄 시즌 공략 나선 유통가

봄 시즌을 맞아 아웃도어·패션·라이프스타일 업계가 신제품 출시를 잇따라 선보이며 소비자 공략에 나선다. 무신사가 운영하는 신발 전문관 '무신사 킥스(KICKS)'는 9일부터 열흘간 '킥스 페스티벌'을 진행한다. LF의 컨템포러리 골프웨어 브랜드 ‘헤지스골프(HAZZYS GOLF)’가 ‘로얄 캡슐 컬렉션’을 출시한다. 파타고니아 코리아는 고강도 활동을 위한 초경량 티셔츠 ‘캐필린 쿨 울트라’를 선보인다. 케이스티파이는 오는 11일 ‘세계 반려동물의 날’을 앞두고 반려인을 위한 ‘펫 컬렉션’을 내놨다.

◆ ‘신발은 역시 무신사’…무신사, 킥스 페스티벌 개최

무신사가 운영하는 신발 전문관 '무신사 킥스(KICKS)'가 본격적인 봄 시즌을 맞아 9일부터 열흘간 '킥스 페스티벌'을 진행한다.

나이키, 살로몬, 아디다스, 푸마 등 글로벌 스니커즈 브랜드와 더불어 닥터마틴, 로맨틱무브, 야세 등 프리미엄 구두 및 캐주얼 슈즈 브랜드를 중심으로 '브랜드 릴레이' 혜택을 제공한다.

카테고리별 큐레이션 서비스도 제공한다. 봄철 하객룩이나 출근룩에 매치하기 좋은 구두, 여름 시즌을 미리 준비하는 초여름 슈즈(Pre-Summer Shoes) 등 세분화된 테마별 '카테고리 데이'를 운영한다. 고객 혜택을 강화하기 위해 캠페인 기간 내 최대 70%의 할인율을 적용하며, 25% 추가 할인 쿠폰을 제공한다.

킨치를 시작으로 로맨틱무브, 닥터마틴, 컨버스, 야세, 뉴발란스, 크록스까지 총 7개 주요 브랜드가 무신사 라이브를 통해 릴레이 방송을 선보인다. 특히 라이브 방송 중에는 해당 시간대에만 유효한 단독 혜택과 스타일링 팁을 제공해 실시간 구매 혜택을 강화했다.

무신사 킥스 성수와 홍대를 포함한 무신사 스토어 오프라인 매장에서 신발 카테고리 구매 시 금액대별로 최대 1만원의 추가 할인을 적용한다. 특히 무신사 킥스 성수와 홍대점에서는 18만원 이상 구매 시 1만원의 무신사머니를 추가로 지급하는 등 온·오프라인을 통합한 혜택을 지원한다.

브랜드 경험을 확대하기 위한 참여형 콘텐츠도 풍성하다. 신발 관리에 특화된 가전인 ‘슈 에어드레서’와 봄철 러닝 트렌드를 겨냥한 스마트 워치 ‘가민 포러너’ 등 신발 애호가들의 선호도가 높은 아이템으로 구성된 래플(추첨) 이벤트를 진행한다.

◆ 프로-스펙스, 운동-일상 잇는 ‘러닝 아우터’ 2종 출시

프로-스펙스가 일상과 러닝의 경계를 넘나드는 러닝 아우터 2종을 출시했다.

러닝이 단순한 운동을 넘어 하나의 라이프스타일로 자리 잡으면서, 퍼포먼스와 스타일을 동시에 갖춘 러닝웨어에 대한 수요가 높아지고 있다. 이번 신제품은 러닝 퍼포먼스는 물론, 운동 전후의 일상까지 아우를 수 있도록 미니멀한 디자인과 실용적인 기능을 조화롭게 구현한 것이 특징이다.

‘남성 울트라 라이트 레이저컷 바람막이’는 비가 오는 날에도 쾌적한 러닝이 가능하도록 방수·투습 기능이 뛰어난 3-Layer(3-레이어) 원단을 사용한 것이 특징이다. 봉제선을 막아주는 심실링 공법을 적용해 빗물의 침투를 효과적으로 차단한다고 회사 측은 밝혔다.

‘여성 울트라 라이트 자켓’은 발수 및 투습 기능을 갖춘 경량 소재를 사용해 활동 시 쾌적한 착용감을 제공한다. 또한 후면의 통풍이 원활한 벤틸레이션 구조가 러닝 중 발생하는 열기를 빠르게 배출하도록 설계됐다.

두 제품 모두 가슴 부위에 빛을 반사하는 리플렉티브 로고를 배치해 이른 아침이나 야간 러닝에도 러너의 안전성을 확보해주고, 스타일에도 감각적인 포인트가 돼 멋스럽게 착용 가능하다.

프로-스펙스 관계자는 “러닝이 운동을 넘어 하나의 라이프스타일로 자리 잡으면서 기능과 스타일을 모두 갖춘 제품들이 주목받고 있다”며 “이번 신제품이 올봄 일상과 운동을 자유롭게 넘나드는 최적의 아이템이 될 것”이라고 말했다.

◆ LF 헤지스골프, ‘로얄 캡슐 컬렉션’ 공개

LF의 컨템포러리 골프웨어 브랜드 ‘헤지스골프(HAZZYS GOLF)’가 ‘로얄 캡슐 컬렉션’을 출시한다.

이번 컬렉션은 입체적인 색감과 자유로운 구도를 바탕으로, 브랜드를 상징하는 강아지 캐릭터를 ‘마이크로 그래픽’ 기법으로 풀어낸 점이 핵심이다. 멀리서는 절제된 스타일로 보이지만, 가까이에서 보면 디테일이 녹아있는 숨은 재미를 구현했다.

이를 통해 제품군에 변주를 더하고, 골프웨어를 착장을 넘어 필드 위에서 ‘발견하는 경험’의 대상으로 확장한다. 감성과 경험이 경쟁력을 좌우하는 골프웨어 시장 흐름 속에서 컬렉션 자체를 하나의 콘텐츠로 제안한다는 전략이다.

대표 제품은 붓터치 패턴으로 예술적 감성을 강조한 폴로 티셔츠와 뒷면에 필드를 연상시키는 그래픽이 들어간 스웨터, 세련된 테이퍼드 핏의 팬츠 등 필드 착장에 최적화된 의류를 중심으로 구성됐다.

여기에 모자, 볼타월, 볼마커 등 액세서리까지 확대해 컬렉션의 완성도를 높였다. 특히, 팔 뒷면, 허리 벨트 안쪽, 모자 뒷면 등 제품 곳곳에 강아지 자수를 숨겨 위트 있는 디테일을 더했다.

신축성이 우수한 니트와 경량 폴리 소재를 적용해 스윙에 최적화된 활동성을 확보했으며, 통기성을 고려한 설계와 경량성을 기반으로 이른 봄부터 초여름까지 다양한 기온에서 쾌적한 착용감을 제공한다고 회사 측은 밝혔다.

LF 헤지스골프 관계자는 “최근 골프웨어 시장은 기능성과 퍼포먼스는 기본으로 갖추면서도, 착장 자체에서 경험과 감성을 중시하는 방향으로 빠르게 변화하고 있다”라며 “헤지스골프는 ‘로얄’이라는 시즌 키워드를 기반으로 헤리티지 골프웨어에 위트와 재미를 결합해 필드 위에서 새로운 경험 가치를 제안해 나갈 계획”이라고 말했다.

◆ 파타고니아, ‘캐필린 쿨 울트라’ 출시

파타고니아 코리아는 고강도 활동을 위한 초경량, 초고속 건조 테크니컬 티셔츠 ‘캐필린 쿨 울트라 (Capilene® Cool Ultra)’를 출시한다.

파타고니아 베이스레이어를 대표하는 라인 ‘캐필린’은 1984년 파타고니아 창립자 이본 쉬나드가 스포츠용품 박람회에서 축구 유니폼에 사용된 폴리에스터 원단의 뛰어난 흡습 기능에 주목하며 시작됐다.

이후 다양한 아웃도어 환경을 고려한 소재 연구와 필드 테스트를 통해 발전해 왔으며, 이번 시즌에는 소재 개선과 퍼포먼스 향상을 중심으로 라인업을 한층 강화했다.

신제품 ‘캐필린 쿨 울트라’는 땀이 많이 발생하는 고강도 활동에 고안된 제품으로, 파타고니아 베이스레이어 제품 중 가장 가볍고 건조가 빠른 것이 특징이다.

100% 리사이클 폴리에스터 소재를 적용한 벌집 구조의 원단이 열과 습기를 빠르게 방출해, 트레일 러닝과 등산처럼 땀이 많이 발생하는 활동에서도 쾌적한 상태로 유지할 수 있도록 돕는다.

미도리 바이오소프트와 하이큐 민트 처리를 적용해 부드러운 착용감과 산뜻함을 동시에 제공한다. 나아가, 피부에 직접 닿는 봉제선을 부드럽게 마감해 격렬하고 반복적인 움직임 속에서도 피부 쓸림을 방지하고 자유로운 활동성을 보장한다.

제품 생산 과정에 환경 보호와 사회적 책임을 우선시하는 브랜드 철학을 반영했다. 100% 리사이클 폴리에스터를 사용해 석유로 만든 버진 원단에 대한 의존도를 낮췄으며, 공정 무역 인증을 받은 공장에서 생산되어 노동자들의 생활 개선을 위한 지원에 기여한다.

◆ 아이더, 발을 잡아주는 초경량 하이킹화 '클로우 라이트' 선봬

아이더가 안정성과 경량성을 동시에 강화한 초경량 하이킹화 ‘클로우 라이트’를 선보인다.

‘클로우 라이트’는 발을 안정적으로 잡아주는 구조 설계를 적용한 아이더의 시그니처 하이킹화다. 발톱 형태에서 착안한 ‘클로우(Claw)’ 러버 아웃솔은 장시간 보행 시 발생할 수 있는 발의 전후·좌우 흔들림을 효과적으로 제어해 준다.

입체적인 지지력을 제공하는 ‘클로우 아웃솔’이 미끄러짐을 방지하며, 육각 패턴의 헥사 그립 구조를 통해 안정적인 접지력과 추진력을 동시에 확보해 보다 효율적인 보행을 돕는다.

방수·투습 기능과 유연한 착화감을 자랑하는 고어텍스 인비저블 핏 기술을 적용해 다양한 환경에서도 쾌적한 착용감을 선사한다고 회사 측은 밝혔다.

신발 측면을 감싸는 구조적 설계로 발이 신발 안에 밀착된 듯한 ‘스테이블 핏(STABLE FIT)’을 구현해 좌우 흔들림을 최소화하고, 장시간 착화 시에도 안정적인 착용감을 제공한다. 약 200g대의 초경량 무게로 착용 시 부담을 줄였다.

◆ 케이스티파이, 반려인 위한 '펫 컬렉션' 출시

케이스티파이는 오는 11일 ‘세계 반려동물의 날(International Pet’s Day)’을 앞두고 '펫 컬렉션'을 출시한다.

이번 컬렉션은 반려동물 테마의 프린트 디자인과 다양한 테크 액세서리 라인업을 선보이는 동시에, 새롭게 추가된 ‘커스텀 스티커 스튜디오’ 기능을 통해 케이스티파이의 대표 강점인 커스터마이징 서비스를 한층 강화했다.

사용자는 다양한 커스텀 스티커와 레이아웃을 활용해 케이스나 테크 액세서리를 자신만의 스타일로 꾸미고, 소중한 반려동물을 감각적으로 담아낼 수 있다.

구체적으로, '컷아웃'은 배경 제거 기능으로 반려동물 사진을 즉석에서 스티커로 제작 가능하며, 스티커 크기를 조정하거나 자유롭게 배치할 수 있다. '모티프' 옵션은 반려동물 사진 위에 다양한 배경과 스티커를 겹쳐 개성 넘치는 디자인 연출이 가능하다. '프레임' 옵션을 사용하면, 업로드한 사진을 미리 설정된 프레임에 맞춰 적용해 반려동물과의 소중한 순간을 특별하게 보관할 수 있다.

‘커스텀 스티커 스튜디오’ 기능은 폰 케이스는 물론, 맥세이프 스내피 그립 스탠드, 카드홀더 스탠드 등 다양한 맥세이프 액세서리에도 적용 가능하다.

◆ 자주(JAJU), 캠핑 · 피크닉 · 운동 등 아웃도어 상품군 출시

신세계까사의 라이프스타일 브랜드 자주는 본격적인 봄 시즌을 맞아 아웃도어 활동에 최적화된 패션·리빙 신제품을 대거 선보였다.

이번 신제품은 가벼운 운동부터 일상, 여행까지 폭넓게 활용할 수 있으면서 스타일과 편안함을 동시에 갖춘 ‘시티레저(City Leisure)’ 패션 아이템과, 캠핑·피크닉 등 야외 활동에 필요한 쿨링백, 매트, 식기 등 실용적인 리빙 제품들로 구성됐다.

패션 신제품은 강한 햇볕과 바람, 갑작스러운 비 등 봄·여름철 변덕스러운 날씨 환경과 다양한 활동에 대응할 수 있는 기능성 소재가 특징이다.

특히 가볍고 바스락거리는 촉감의 나일론 소재를 활용한 ‘사각사각’ 시리즈는 쾌적한 착용감으로 지난해부터 꾸준한 인기를 얻고 있는 제품군이다. 올봄·여름 시즌을 겨냥해 점퍼, 셔츠, 팬츠, 원피스 등 다양한 신규 아이템을 선보이며 라인업을 확장했다.

대표 상품인 ‘사각사각 후드 숏점퍼’는 통기성이 뛰어난 면과 가벼운 나일론 혼방 소재를 사용해 편안하면서도 쾌적한 착용감을 제공한다. 넉넉한 후드와 소매 밴딩 처리로 바람을 효과적으로 차단할 수 있어 일교차가 큰 간절기에 활용도가 높다.

‘자주 에어 코튼 셔링 스트링 티셔츠’는 면·폴리에스터 혼방의 흡한속건 소재를 적용해 땀을 빠르게 흡수·건조시키도록 설계됐다.

피크닉 필수 아이템인 피크닉 매트를 비롯해 가볍고 내구성이 뛰어난 소재의 ‘간편 손잡이 캠핑 접시’ 시리즈, 접어서 보관이 가능하고 이동이 편리한 ‘360도 회전하는 4바퀴 접이식 카트’ 등 다양한 아웃도어 용품을 함께 선보인다.

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