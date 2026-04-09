신라 지방사회 ‘근친혼’ 확인…경산 임당동 고분군 DNA 분석

영남대가 인골을 기반으로 한 고유전체 연구를 통해 고대 한국인 간의 복잡한 친족관계 네트워크를 최초로 규명해 학계의 주목을 받고 있다.

이번 연구는 영남대 박물관 김대욱 학예연구원과 세종대 우은진 교수, 서울대 정충원 교수 연구팀을 비롯해 독일 막스플랑크 진화인류학 연구소의 공동연구 결과다.

9일 영남대에 따르면 연구팀은 삼국시대 대표적 고고학 유적인 경북 경산시 소재 ‘임당동·조영동 고총군’에서 출토된 고대 한국인들의 인골을 분석해 신라시대 지역 풍습에 대한 새로운 연구결과를 제시했다.

DNA 분석을 통해 본 경산 임당동과 조영동 고분군 피장자들의 친족 관계. 영남대 제공

사람의 뼈와 치아는 오랜 시간이 지나도 보존 상태에 따라 DNA 분석이 가능하다. 오래된 고유전체는 과거 사람들의 이동성과 크기, 친족 및 결혼 풍습 등 많은 정보를 남긴다. 연구팀은 임당동·조영동 고총군의 44개 무덤에서 출토된 78명의 고대인 유골로부터 DNA를 추출해 생물학적 친족 관계를 확인함으로써 경산에 살았던 과거 한국인이 근친혼과 족내혼을 행했다는 사실을 밝혀냈다.

김대욱 학예연구원은 “임당동과 조영동의 분묘군은 고대 압독국 후예들의 무덤으로 대형 분묘에서는 여러 순장묘가 확인된 바 있다”고 말했다. 그러면서 “분묘에서 출토된 각종 장신구나 무구, 토기 등 출토유물 뿐만 아니라 당시 사람들이 먹었던 각종 동물유존체와 주피장자와 순장자의 인골이 잘 남아있다”며 “인골의 과학적 분석을 통해 친족 관계와 계층별 식단, 각종 질병이나 갑작스러운 죽음 등 고대 사람들의 삶을 생생히 복원할 수 있는 아주 특별한 유적이다”고 덧붙였다.

서울대 연구팀은 “이번 연구에서 드러난 한국 고대인들의 족내혼 양상은 기존 유럽의 고대 및 중세 사회 연구 사례에서 관찰되는 엄격한 여성 족외혼 풍습과 확연히 대비되는 것”이라며 “현재까지 고대 사회에서 유전적으로 보고된 사례는 신석기시대 튀르키예와 중국이 유일하다”며 연구의 특이성을 설명했다.

그간 신라의 경우 삼국사기와 같은 역사 문헌을 통해 왕실 내 근친혼의 사례가 잘 알려져 있으나 이를 유전학적으로 증명한 사례는 전무했다. 따라서 이번 연구 성과는 신라시대 지방에서 족내혼과 근친혼이 흔히 행해졌다는 사실을 증명해 역사·학술적으로 의미있다는 게 연구팀의 설명이다.

기존에 검증할 수 없었던 순장자의 친족 관계도 새롭게 발견했다. 한 무덤에서 특정한 주인을 위해 일가족을 함께 순장됐다는 사실을 확인했다. 또한 무덤의 주인과 순장자 간에는 친족 관계가 확인되지 않아 신분에 따른 친족 구조의 분절이 나타났음을 확인할 수 있었다.

이번 연구 결과는 기존 고고학 연구에서 제기된 예측을 뒷받침한다. 기존 연구에서 인근에 조성된 무덤의 주인들은 서로 부부일 가능성을 제시한 바 있는데 이번 연구에서 실제 연접분 주인 간 부부 관계를 가계도 복원을 통해 확인했다.

이번 연구 논문은 지난 9일 미국과학진흥협회(AAAS)가 발행하는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스’에 2026년 게재됐다.

연구팀은 “임당동·조영동 고총군 주변 지역의 고유전체 인골에 대한 추가 분석을 통해 삼국시대 지역 사회의 규모와 이동성을 파악하고 국내 다른 지역 유사 사례의 비교를 통해 삼국시대 지역 사회의 특징을 연구할 계획”이라며 “고대 병원균 DNA 및 고대인의 유전병, 스트레스 양상을 추가 연구함으로써 고대인의 삶의 현장을 생생하게 복원하겠다”고 후속 연구 계획을 밝혔다.

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