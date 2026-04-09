“나이 문제가 아니었다”…2030 남성 63%가 거부한 ‘영포티’, 진짜 이유는 행동이었다 [숫자 뒤의 진실]

서울 성동구 성수동의 한 편집숍. 거울 앞에 선 40대 남성이 색감이 강한 후드티를 몸에 대본 채 잠시 멈춰 섰다. 고개를 좌우로 기울이며 어울림을 살피던 순간, 점원이 말을 건넸다.

“선물용이세요?”

남성은 “아뇨, 제가 입으려고요”라고 답했지만, 매장 안에는 설명하기 어려운 어색함이 남았다.

일상 공간에서 마주치는 짧은 장면 속에서, ‘영포티’를 둘러싼 세대 간 인식 차가 그대로 드러난다. AI 생성 이미지

비슷한 장면은 어렵지 않게 목격된다. 지하철 안에서도, 거리에서도, 댓글창에서도 같은 말이 반복된다.

“딱 영포티네.”

문제는 나이가 아니었다. 2030 남성들이 불편해하는 지점은 ‘젊음’ 자체가 아닌, 그걸 드러내는 방식에 가까웠다.

9일 국가데이터처에 따르면 2024년 기준 국내 40대 인구는 약 795만명으로 전체의 15.5%다. 고용률은 약 79%로 전 연령대 가운데 가장 높다. 돈을 벌고, 가정을 꾸리고, 소비를 떠받치는 중심 축이다.

수치만 놓고 보면 가장 단단한 세대다. 그런데 실제 삶의 결은 다르다.

한국은행과 국가데이터처 가계금융복지조사를 보면 40대는 가구당 금융부채 규모와 부채 보유 비중이 모두 가장 높다. 소득은 정점에 가깝지만, 동시에 가장 무거운 빚을 안고 있는 구간이다.

고용률은 높지만 인구 감소 영향으로 취업자 수는 줄고 있다. 유지하고 있다기보다, 가까스로 버티는 흐름에 가깝다.

◆문제는 돈이 아니었다…거부감은 ‘행동’에서 시작됐다

이 핵심 세대를 향한 아래 세대의 시선은 전혀 다른 지점에서 형성된다. 한국리서치 조사에 따르면 2030 남성의 63%가 ‘영포티’에 대해 부정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

직장인 이모(29) 씨는 “나이가 많아서가 아니라, 굳이 우리 문화를 따라 하면서 선을 넘는 느낌이 있다”고 말했다.

응답 결과도 크게 다르지 않았다. ‘기득권’(14%)이나 ‘정치 성향’(14%)보다 훨씬 앞선 이유는 ‘나이에 맞지 않게 젊은 척하는 모습’(49%), ‘젊은 세대 문화를 무리하게 따라 하는 행동’(48%)이었다.

특히 18~29세 응답자의 60%는 ‘젊은 이성에게 부적절하게 접근하는 40대’ 이미지를 먼저 떠올린다고 답했다. 단순한 유행어 수준이 아니라, 실제 경험에서 축적된 인식이라는 의미다.

◆경제는 중심, 문화는 경계…엇갈리는 위치

지금 40대는 분명한 역할을 맡고 있다. 돈과 책임에서는 중심이다. 그런데 문화에서는 점점 바깥으로 밀려나는 분위기가 감지된다.

누군가에게 ‘영포티’는 나이를 늦추려는 몸부림이다. 하지만 그 방식이 다른 세대에게는 ‘침범’으로 읽히는 순간, 거리는 빠르게 벌어진다.

경제의 중심에 선 40대가, 일상 문화 안에서는 되레 ‘경계 대상’으로 읽히는 분위기다. AI 생성 이미지

거창한 계기로 시작된 갈등은 아니다. 회식 자리의 농담 하나, 길에서 스친 눈빛 하나, 짧게 던진 말 한마디.

그 사소한 장면들이 쌓이면서 분위기가 만들어진다. 매장 안에서 잠시 망설이던 남성은 결국 후드티를 내려놓았다. 계산대를 한 번 바라보다가, 아무 말 없이 문을 나섰다.

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