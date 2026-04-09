이란 매체 “이스라엘 휴전위반에 유조선 호르무즈 통행 중단”

이란이 8일(현지시간) 이스라엘의 휴전 합의 위반을 이유로 유조선의 호르무즈 해협 통과를 차단했다고 이란 파르스 통신이 보도했다.

8일(현지 시간) 레바논 남부 항구 도시 시돈에서 주민들이 이스라엘의 공습으로 파괴된 커피숍을 살펴보고 있다. AP통신

이 매체는 “이스라엘의 레바논 공습과 동시에 호르무즈 해협을 지나는 유조선들의 통행이 멈춰 섰다”고 전했다.

미국과 이란의 극적 합의로 2주간 휴전이 발효된 이날 오전 유조선 2척이 이란 당국의 허가를 받아 해협을 안전하게 통과했다.

그러나 이스라엘이 레바논 내 헤즈볼라를 겨냥해 ‘역대 최대 규모’의 공습을 이어가고 베이루트를 재타격하는 등 긴장이 다시 고조되자, 이란 측이 해협 통제를 다시 강화한 것으로 보인다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 휴전 합의를 끌어낸 파키스탄의 아심 무니르 최고사령관과 전화 통화를 통해 이스라엘의 휴전 위반 문제를 공식 제기했다. 이스라엘의 휴전 위반 문제를 공식 제기했다.

이란 타스님 통신은 익명의 소식통을 인용해 이스라엘의 레바논 공격이 계속되면 이란이 휴전 협정을 파기할 수 있다고 전했다.

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