[뷰티 소식] 해외로 진출하는 K-뷰티…아모레퍼시픽·애경산업·파마리서치 外

아모레퍼시픽의 주요 브랜드들이 아마존의 대규모 할인 행사인 ‘빅 스프링 세일’에서 전년 대비 3배 넘는 매출 성장세를 기록했다. 구다이글로벌은 일본 현지 법인 'D&ACE'의 사명을 '구다이글로벌재팬'으로 변경하고 오동훈 대표이사를 선임했다. 애경산업의 스킨케어 브랜드 '원씽'이 오는 10일부터 일본 도쿄 시부야 '미디어 디파트먼트 도쿄'에서 열리는 '2026 무신사 도쿄 팝업 스토어'에 참여한다.

◆ 아모레퍼시픽, 美 아마존 ‘빅 스프링 세일’ 매출 3배 성장

아모레퍼시픽의 주요 브랜드들이 아마존의 대규모 할인 행사인 ‘빅 스프링 세일’에서 전년 대비 3배 넘는 매출 성장세를 기록하며 북미 시장에서의 브랜드 경쟁력을 입증했다.

‘빅 스프링 세일(Big Spring Sale)’은 프라임 데이 및 블랙 프라이데이와 함께 아마존의 최대 쇼핑 행사로 꼽힌다. 3월 25일부터 7일간 진행된 이번 행사에서 아모레퍼시픽은 전년 동기 대비 전체 매출이 201% 성장하며 글로벌 뷰티 기업으로서의 저력을 과시했다.

특히 일리윤과 미쟝센이 높은 성장세 달성 및 카테고리 상위권 등극에 성공하며 전체 실적을 견인했다. 전년 대비 384% 성장한 일리윤의 경우 대표 제품인 '세라마이드 아토 집중 크림'이 4만 개 이상의 판매고를 기록하며 아마존 페이셜 모이스처라이저 부문 3위에 올랐다. 미쟝센 역시 237% 성장하며 '퍼펙트 세럼'이 헤어 스타일링 오일 부문 1위를 차지하는 등 주요 카테고리 상위권을 차지했다.

이번 성과는 북미 현지에 공식 진출하지 않은 브랜드들이 거둔 유의미한 실적이라는 점에서 주목할 만하다. 아모레퍼시픽은 피부과 전문의 및 여러 지역 인플루언서와의 협업을 통해 신뢰도를 확보하고, 소셜 미디어 중심의 정교한 타겟팅 전략을 펼쳤다. 오설록 또한 '삼다꿀배티'가 프루트 티 부문 1위를 차지하는 등 뷰티를 넘어 라이프스타일 전반에 대한 확장성도 확인했다.

◆ 리쥬란코스메틱, 美 세포라 팝업 성료

파마리서치는 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 ‘리쥬란코스메틱’의 미국 세포라 입점을 기념해 진행한 로스앤젤레스 팝업 스토어를 성황리에 마쳤다고 8일 밝혔다.

이번 팝업은 지난달 27일부터 29일(현지시간)까지 로스앤젤레스에서 열렸으며, 5000여명이 방문했다. 행사 기간 동안 ‘리쥬란 턴오버 앰플’과 ‘리쥬란 듀얼 이펙트 앰플’ 등 주요 제품이 조기 품절되며 현지 소비자들의 높은 관심을 입증했다. 특히 세포라 내 브랜드 팝업 가운데서도 높은 구매 전환율을 기록한 것으로 나타났다.

팝업 전날인 26일에는 글로벌 인플루언서와 관계자 약 130명이 참석한 사전 행사도 진행됐다. 이 자리에는 클로이 김, 미셸 위 웨스트, 배우 존 문, 그룹 유키스 출신 가수 케빈 등이 참석해 현장 분위기를 끌어올렸다.

행사는 리쥬란코스메틱의 핵심 성분인 c-PDRN을 기반으로 한 체험형 프로그램 중심으로 운영됐다. 방문객들은 피부 설문을 통해 개인 맞춤형 제품을 체험했으며, 룰렛 이벤트, 제품 각인 서비스, 포토 부스 등 다양한 참여형 콘텐츠가 마련돼 호응을 얻었다.

◆ 애경산업 '원씽', ‘무신사 글로벌 도쿄 팝업’ 참여

애경산업의 스킨케어 브랜드 '원씽(ONE THING)'은 오는 10일부터 26일까지 일본 도쿄 시부야 '미디어 디파트먼트 도쿄'에서 열리는 '2026 무신사 도쿄 팝업 스토어'에 참여한다고 밝혔다.

원씽은 이번 팝업에서 △원씽 나이아신아마이드 글루타치온 세럼 △원씽 나이아신아이드 글루타치온 토너 △원씽 병풀추출물 토너 △원씽 어성초추출물 토너 등 주요 제품을 선보이고 일부 제품은 최대 20% 할인한다. 행사 기간 동안 방문객 전원에게 무료배송하고 원씽 전상품 20% 추가 할인 및 20% 포인트 적립이 제공된다.

원씽은 일본 시장에서 성장세를 이어가고 있다. 지난해 말 기준 주요 제품이 누적 판매 90만개를 돌파했다. 원씽 병풀추출물 토너는 올해 일본 쇼핑 플랫폼 큐텐 재팬에서 카테고리 1위를 기록했다.

원씽은 큐텐 재팬, 라쿠텐, 아마존 재팬 등 주요 온라인 채널을 비롯해 로프트, 도큐핸즈, 플라자 등 약 500여개 오프라인 매장에도 입점해 있다.

◆ 구다이글로벌, 구다이글로벌재팬 공식 출범

'조선미녀' 브랜드로 잘 알려진 뷰티 기업 구다이글로벌이 일본 현지 법인 'D&ACE'의 사명을 '구다이글로벌재팬'으로 변경하고 오동훈 대표이사를 선임했다.

오 대표는 일본 뷰티 시장에서 유통 네트워크를 구축해 온 전문가로, 다수 K-뷰티 브랜드의 현지화를 주도해 왔다.

구다이글로벌재팬은 이번 사명 변경과 대표이사 취임을 계기로 기존 '티르티르' 중심의 운영 역할을 넘어 '멀티 브랜드 유통 플랫폼'으로의 사업 영역 확장을 본격적으로 추진하기로 했다.

향후 구다이글로벌재팬은 미주 지역 유통 거점인 ‘한성USA’와의 전략적 협업을 통해 사업 영역을 글로벌로 확장할 계획이다.

오동훈 구다이글로벌재팬 대표는 “일본 내 강력한 유통 인프라를 바탕으로 전세계 유망 뷰티 브랜드들이 현지 시장에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 최적화된 운영 솔루션을 제공할 것”이라며, “나아가 북미 등 글로벌 네트워크와의 시너지를 극대화해 전 세계 소비자와 브랜드를 잇는 독보적인 글로벌 유통 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

◆ 아누아, 유럽 아마존 매출 800% 급증

더파운더즈는 자사 뷰티 브랜드 ‘아누아’가 유럽 아마존의 상반기 최대 행사 ‘스프링 딜 데이즈’를 통해 현지 매출액 신장률 800%를 달성했다고 8일 밝혔다.

‘스프링 딜 데이즈’는 아마존의 상반기 최대 규모 할인 행사로, 지난 3월 10일(한국시간)부터 일주일 간 진행됐다. 해당 기간 아누아의 유럽 매출은 전년 동기 대비 800% 이상 증가했으며, 영국과 독일 등 주요 시장에서 여러 제품이 카테고리 최상위권에 올랐다.

더파운더즈에 따르면, ‘어성초 포어 컨트롤 클렌징 오일’은 카테고리 1위를 차지했으며, ‘라이스 70 글로우 밀키 토너’는 1~3위, ‘아젤라익 애씨드 세럼’은 1~8위를 기록했다.

영국에서는 ‘어성초 77 클리어 패드’와 ‘PDRN 히알루론산 수분 캡슐 미스트’가 각각 1위와 2위에 올랐다. 또한 네덜란드에서는 5개 이상의 제품이 ‘뷰티 Top 50’에 동시 진입하며 유럽 전역에서 고른 수요를 보였다.

◆ 동국제약, 기미 케어 '멜라셋 3종' 출시

동국제약이 봄철 기미 관리 수요를 겨냥해 단계별 맞춤 케어 제품을 선보인다.

동국제약은 옅은 기미부터 짙은 기미까지 피부 상태에 따라 관리할 수 있는 ‘멜라셋’ 라인을 출시했다고 8일 밝혔다. 제품은 △멜라셋 기미 토닝 크리미 에센스 △멜라셋 기미 토닝 크림 △멜라셋 기미 토닝 스팟 패치 등 3종으로 구성됐다.

이번 신제품은 동국제약의 기술력을 기반으로 한 K-더마 솔루션으로, 올리브영 센트럴 명동 타운점 등 글로벌 특화 매장과 온라인몰에서 판매된다.

멜라셋 3종은 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)와 미백 기능성 성분을 결합한 ‘듀얼 멜라퀴논’을 비롯해 트라넥사믹애씨드, 글루타티온 등을 함유해 피부 톤과 색소 고민을 동시에 관리할 수 있도록 설계됐다.

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