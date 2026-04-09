[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 9일 (목요일) 꿈을 너무 크게 갖진 말자

96년생: 정리할 부분이 있다면 곧장 해결하라. 84년생: 멋이란 자기 개성에 어울려야 한다. 72년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 60년생: 분위기가 무거우면 참견은 삼가라. 48년생: 숨어서 지켜보니 기밀사항을 발설마라. 36년생: 달빛이 밝고 영롱하지만 허전한 마음이다.

97년생: 짜증나고 힘들어도 급하게 구는 건 금물. 85년생: 무엇을 실행하고 요구할지 생각하라. 73년생: 업무처리는 가능하면 신속하게 하라. 61년생: 열심히 일한 만큼 대가를 얻는다. 49년생: 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라. 37년생: 투정부리는 사람도 자애롭게 감싸안아라.

98년생: 정상과 비정상의 차이점을 함부로 결정하지 마라. 86년생: 나의 생각이 배치될 가능성이 농후하다. 74년생: 불운했던 과거의 기억들은 빨리 잊어라. 62년생: 업무에 차질이 우려되니 확인하라. 50년생: 노하우를 더하면 성공의 확률이 높아진다. 38년생: 정하면 이롭지만 동하면 불리하다.

99년생: 매듭이 너무 많으면 일이 꼬일 수도 있다. 87년생: 미리 도착해서 기다리는 것이 상책이다. 75년생: 두 사람의 일을 해도 두 사람이 될 수 없다. 63년생: 매너를 중시하고 이미지 관리를 하라. 51년생: 내가 먼저 행하면 주변사람들이 함께 한다. 39년생: 미련이 오래 남아있을수록 괴로움이 크다.

00년생: 극라과 천당을 오가는 하루가 될 수 있다. 88년생: 절망적인 상황에서도 희망이 있다고 믿어라. 76년생: 힘든 사연을 부여안고 있으면 멍이 든다. 64년생: 동조하는 사람이 없으니 결단이 쉽지 않다. 52년생: 상대의 마음을 헤아리고 진행하라. 40년생: 자중지란을 초래하니 바쁘게 하지마라. 28년생: 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다.

01년생: 일이 발생하기 전에 미리 손을 써야 한다. 89년생: 이성보다는 감성에 매달려야 효과적. 77년생: 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 65년생: 일에 진퇴를 능동적으로 해야 수완가다. 53년생: 시작은 항상 어려움이 따른다. 41년생: 지나가는 말도 흘려듣지 말라. 29년생: 현재 고민은 작은 것이니 크게 생각하라.

02년생: 동향에서 오는 사람이 덕이 된다. 90년생: 서로 반목하는 일은 조화를 이루어라. 78년생: 엉겁결에 일을 추진하면 면실수를 범한다. 66년생: 어디로 움직이든 지금은 때가 좋지 못하다. 54년생: 원칙이 결여되면 불투명한 결과를 낳는다. 42년생: 건강식품을 구입하는 일은 그리 좋지 않다. 30년생: 친구들에게 연락해도 핑계 뿐이다.

03년생: 동북향에서 오는사람은 돈거래 조심하자. 91년생: 불난 집에 부채질하는 행동은 지양하라. 79년생: 넘치면 남들이 시선을 보내기 마련이다. 67년생: 사소한 대립으로 감정 상하기 쉽다. 55년생: 진귀한 것이 다른 사람에게 아닐 수 있다. 43년생: 금전적 손실이 자식 덕택으로 예방된다. 31년생: 하찮더라도 흘려듣지 않는 태도를 갖추어라.

04년생: 민첩하게 행동으로 처신 할 때이다. 92년생: 적당한 시기에 좋은 사람을 만난다. 80년생: 상호보완적인 이미지를 찾아라. 68년생: 목표를 지나치게 상향조정하지 마라. 56년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 44년생: 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 마라. 32년생: 집안에 좋은 일이 생기지만 지출이 늘어난다.

05년생: 정신적인 분야에 힘을 쓸 운세다. 93년생: 부질없는 일에 관심을 기울이지 마라. 81년생: 친구가 잘되는 것을 보면 질투가 생긴다. 69년생: 타인을 비방하면 자신도 같다. 57년생: 이기적인 행동으로 벼락을 맞을 수 있다. 45년생: 다툼이 발생할 가능성이 농후하다. 33년생: 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다.

06년생: 남의말을 한귀로 듣고 한귀로 흘러 버려라. 94년생: 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 82년생: 동등함을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라. 70년생: 쉬운 방법은 알찬 결실을 수확하기 힘들다. 58년생: 화를 내면 일을 크게 그르칠 우려가 있다. 46년생: 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라. 34년생: 어디서 어떻게 하느냐가 더 중요하다.

95년생: 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다. 83년생: 많은 유혹을 뿌리치기 힘들어 보인다. 71년생: 자신이 만든 룰에 따라 행동하라. 59년생: 자신을 믿지 못한다면 아무도 믿지 못한다. 47년생: 자기논리가 강하면 불필요한 아집이다. 35년생: 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라.

백운철학원

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