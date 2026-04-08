전장 및 자동자 제조 최신 트랜드 한 곳에 '한국전자제조산업전' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 한국전자제조산업전'을 찾은 관람객들이 전시를 관람하고 있다. 이번 전시는 전자 제조와 자동차 제조 산업 최신 기술 및 트랜드를 확인할 수 있는 전시회로 '2026 오토모티브월드코리아'와 동시 개최됐다.

한국전자제조산업전은 지난 20여년간 전자 제조 관련 분야에서 다양하고 수준 높은 국제 전시회로 성장했다.

코엑스 A홀에서 열리는 전시는 오는 10일(금)까지 300여개 업체, 500부스 참가, 26,000여명이 관람할 예정이다.

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