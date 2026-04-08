부동산 조였더니 주식으로 머니무브… ‘중동 전쟁’ 변동성에 빚투 다시 기지개

지난 6일 서울시내 시중은행에 주택담보대출 상품 안내문이 붙어있다. 뉴시스

가계대출이 넉 달 만에 다시 증가세로 돌아섰다. 정부의 강력한 부동산 대출 규제로 주택담보대출은 보합세를 보였지만, 이란 전쟁 여파로 출렁이는 증시에서 기회를 잡으려는 ‘빚투(빚내서 투자)’ 수요가 신용대출을 끌어올린 결과로 풀이된다.

한국은행이 8일 발표한 ‘금융시장 동향’에 따르면, 3월 말 기준 예금은행의 가계대출 잔액은 1172조8000억 원으로 한 달 전보다 5000억 원 늘었다. 지난해 12월부터 올해 2월까지 3개월 연속 이어지던 감소 흐름이 깨진 것이다.

◆ 부동산 대신 주식으로…신용대출 5000억 원 ‘껑충’

이번 대출 증가의 핵심은 주택이 아닌 주식이었다. 대출 종류별로 살펴보면 주택담보대출 잔액은 934조9000억 원으로 전월과 비교해 변동이 없었다. 은행권의 가계대출 관리 강화와 전세자금 수요 둔화가 맞물린 결과다.

반면 신용대출을 포함한 기타 대출은 한 달 사이 5000억 원 증가했다. 중동 사태로 주가가 급등락하자 이를 매수 기회로 본 투자자들이 대출을 늘린 것으로 분석된다. 박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “주가가 많이 빠진 날 기타 대출이 크게 늘어나는 양상을 보였다”고 설명했다.

제2금융권까지 포함한 전 금융권 가계대출은 3월 한 달간 3조5000억 원 증가했다. 은행권(5000억 원)보다 상호금융 등 2금융권(3조 원)의 증가 폭이 훨씬 컸다. 특히 농협과 새마을금고 등에서 대출 취급 중단 전 승인된 집단대출 물량이 대거 반영되며 수치를 끌어올렸다.

◆ 기업 대출도 7.8조 원 급증…정기예금에선 돈 빠져

기업들의 자금 수요도 뜨거웠다. 3월 말 예금은행의 기업 대출 잔액은 1387조 원으로 전월 대비 7조8000억 원 증가했다. 은행들이 ‘생산적 금융’을 내세워 영업을 강화한 데다, 기업들의 운전자금 수요와 회사채 상환 자금 조달이 겹친 영향이다.

자금의 흐름도 바뀌고 있다. 은행 정기예금은 2월 10조7000억 원 증가에서 3월 4조4000억 원 감소로 전환됐다. 예금에 묶여 있던 돈이 주식 투자 등을 위해 빠져나간 것으로 보인다. 자산운용사 수신 역시 주식형 펀드와 채권형 펀드 등에서 일제히 자금이 유출되며 감소세를 보였다.

◆ 향후 전망: “주식 투기 과열 시 하락 폭 키울 위험”

전문가들은 신용을 활용한 주식 투자가 시장의 변동성을 키울 수 있다고 경고한다. 박 차장은 “신용 투자가 늘어난 상태에서 주가가 조정받으면 하락 폭을 가속하는 요인이 된다”며 시장 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔다.

향후 가계대출 방향에 대해서는 당분간 둔화 흐름이 이어질 것이라는 관측이 우세하다. 다만 수도권 주택 시장의 불안 요소는 여전한 변수다. 한은 관계자는 “서울 외곽이나 경기 주요 지역의 가격 상승세가 지속되고 있어 가계대출의 추세적 안정 여부는 더 지켜봐야 한다”고 제언했다.

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