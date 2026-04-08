[속보] 조국 “국힘 후보 잡으러 가겠다…출마지 다음 주 발표”

조국 조국혁신당 대표가 8일 오전 경남 창원 국립 3·15 민주묘지를 참배한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 6·3 재·보궐선거 출마와 관련해 “국민의힘 후보가 나오면 제가 직접 잡으러 가겠다”며 험지 정면 돌파를 선언했다. 조 대표는 구체적인 출마 지역을 다음 주 중 전격 발표할 예정이다.

조 대표는 8일 오전 경남 창원 국립 3·15 민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 자신의 출마지에 대해 “보통 국민의 시각에서 봤을 때 쉬워 보이는 곳은 택하지 않겠다”고 밝혔다.

그는 출마지 판단 기준으로 “친윤 극우 세력이 포획하고 있는 국민의힘 후보가 당선돼 의석이 한 석이라도 더 느는 것은 참지 못할 것 같다”며 “제가 직접 잡으러 가거나 그 후보가 떨어지도록 노력하는 것이 대원칙”이라고 강조했다. 이어 “거대 정당 소속이 아니기에 어느 지역에 가든 험지일 것”이라며 “특정 지역에 갇히지 않고 대한민국 전체를 바라보는 정치를 하겠다”고 덧붙였다.

조 대표는 더불어민주당 전북지사 예비후보들의 금품 관련 의혹을 거론하며 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 “텃밭인 전북에서 후보 세 명 중 두 명이 제명되거나 위기에 처했다”며 “민주당은 전북 도민에게 100배 사죄해야 한다”고 지적했다.

특히 민주당 귀책 사유로 치러지는 재보선 지역들을 언급하며 무공천을 압박했다. 조 대표는 “과거 문재인·이재명 대표 시절에는 자당 귀책 시 후보를 안 냈지만 이낙연 대표 때는 냈다”며 “민주당은 문재인·이재명의 선택을 할지 이낙연의 선택을 할지 결정해야 한다”고 몰아세웠다. 다만 민주당과의 선거 연대에 대해서는 “다음 주 양당 사무총장 회의에서 최종 합의가 된다면 정청래 대표와 서명하는 절차가 있을 것”이라며 협력의 여지를 남겼다.

조 대표는 이날 창원 심규탁 시장 예비후보 사무소 개소식에 참석한 뒤 오후에는 대구로 이동해 정한숙 동구청장 후보 사무소 방문과 동화사 차담 등 영남권 광폭 행보를 이어갈 계획이다.

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