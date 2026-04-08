“받아줄 병원 없다”…대구 임산부, 16곳 거절 끝에 충남 아산 이송

대구지역 병원에서 임산부의 ‘응급실 뺑뺑이’ 사례가 또다시 발생했다.

8일 대구소방본부에 따르면 지난달 25일 오전 대구 동구에서 임신 20주인 A(36) 씨가 복통을 호소한다는 가족의 신고가 접수됐다.

사진=연합뉴스

소방 당국은 임산부 가족의 신고를 받고 대구∙경북 16개 의료기관에 환자 이송을 요청했다. 하지만 모든 병원이 분만실 포화 등의 이유로 ‘수용 불가’ 통보를 했다.

결국 가족들은 A씨가 다니던 충남 아산의 한 산부인과 전문병원까지 연락을 취해 수용 가능하다는 답변을 받았고 구급차를 이용해 이송했다. 처음 119에 신고한 뒤 아산 지역 병원에 도착하기까지 3시간이 걸린 것이다. A씨는 다행히 치료를 받고 무사히 퇴원할 수 있었다.

앞서 대구에선 지난 2월28일에도 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 이송 병원을 찾지 못해 4시간가량을 헤맨 끝에 아이 한 명을 잃고, 다른 한 명도 중태에 빠진 어처구니 없는 일이 있었다.

대구소방본부에 따르면 이들 사례처럼 병원 수용이 안돼 관외 지역으로 이송하는 일이 점차 늘고 있는 것으로 나타났다. 실제로 구급대원이 현장에 도착한 시점부터 병원 도착까지 2시간 이상 소요된 관외 이송 사례는 2024년 7건, 2025년 13건이었다.

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