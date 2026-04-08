‘D-1’ 화사, 컴백 임박 포스터 공개… 명불허전 ‘솔로 퀸’

화사 뮤직비디오 티저 영상. 피네이션 제공

가수 화사(HWASA)의 컴백이 하루 앞으로 다가오며 기대감이 최고조에 달했다.

지난 8일 0시 화사는 피네이션 인스타그램 스토리에 새 디지털 싱글 ‘So Cute(쏘 큐트)’의 ‘D-1 포스터’를 공개했다.

공개된 포스터 속 화사는 레이스 디테일이 엿보이는 코르셋 상의를 착용해 페미닌한 무드를 완성하며 신곡 콘셉트 궁금증을 높였다. 또한 상단에 기재된 ‘D-1’이라는 문구가 화사의 컴백이 임박했음을 알리며 팬들의 기대감을 한껏 부풀게 했다.

화사의 ‘D-1 포스터’. 피네이션 제공

화사는 앞서 ‘So Cute’ 뮤직비디오 티저를 통해 음원 일부를 공개하고 벌써부터 리스너들의 뜨거운 반응을 모으고 있다. 경쾌한 멜로디와 화사표 독보적인 음색이 만나 막강한 시너지를 이루며 웰메이드 음악의 탄생을 짐작하게 했다.

‘So Cute’는 감각적이고 세련된 멜로디가 담긴 댄스, 팝 장르 곡으로, 힘을 빼고 부른 화사의 보컬이 인상적이다. 화사는 이번 신곡으로 그간 선보였던 음악과는 또 다른 매력을 전하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 입증할 계획이다.

화사 ‘So Cute’ 뮤직비디오 티저 영상. 피네이션 제공

화사는 ‘멍청이(twit)’부터 ‘마리아(Maria)’, ‘Chili(칠리)’, ‘I Love My Body(아이 러브 마이 바디)’ 등에 이르기까지 자신만의 개성이 돋보이는 음악과 퍼포먼스로 사랑받아왔다.

특히 전작 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’로 역대급 흥행을 기록하며 명불허전 ‘솔로 퀸’으로 우뚝 선 화사는 ‘So Cute’로 약 6개월 만에 가요계에 돌아온다. 그가 이번 컴백으로는 어떤 활약상을 펼쳐낼지 귀추가 주목된다.

한편, 화사의 새 디지털 싱글 ‘So Cute’는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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