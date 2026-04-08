HD현대삼호-목포해양대, 친환경·AI 전환 대응 ‘산학협력 맞손’

HD현대삼호와 국립목포해양대학교가 친환경 산업 전환과 AI 기반 혁신 대응을 위해 협력 체계를 구축했다.

HD현대삼호는 7일 목포해양대학교 대학본부에서 김재을 사장과 최부홍 총장 등 양 기관 관계자 20여 명이 참석한 가운데 ‘산학협력 및 산업전환 대응을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

김재을 HD현대삼호 사장과 최부홍 국립목포해양대학교 총장이 7일 국립목포해양대학교 대학본부에서 ‘산학협력 및 산업전환 대응을 위한 업무협약식’을 갖고 기념촬영을 하고 있다. HD현대삼호 제공

이번 협약은 조선해양 산업의 저탄소·지능형 전환과 AX(AI 전환)에 대응하고, 지역 조선산업 경쟁력 강화를 위한 산학협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약을 통해 △AX 혁신 기술교육 확산을 위한 인적·기술 교류 △AX 특화 교육 프로그램 공동 개발 및 운영 △저탄소·지능형 직무훈련 인프라 공유 △조선산업 디지털 생태계 구축 협력 △공동 세미나 및 연구 협력 등을 추진할 계획이다.

최부홍 총장은 “이번 협약은 조선해양 분야 미래 경쟁력 확보의 중요한 출발점”이라며 “실용 중심 인재 양성과 연구 협력을 통해 지역 산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

김재을 사장은 “친환경과 AI 전환이라는 산업 변화 속에서 현장과 학문의 융합은 필수”라며 “협약이 실질적인 기술 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

양 기관은 향후 공동 교육 프로그램과 연구 협력을 단계적으로 확대하며, 실질적인 산학협력 성과 창출에 나설 방침이다.

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