김지선, 모유 수유 후 가슴 수술 “남편, 이왕 할 거면 크게 하라고”

‘다둥이 엄마’ 코미디언 김지선이 가슴 수술을 했다고 고백했다.

7일 유튜브 채널 ’롤링썬더’에는 '김지선 오자마자 가슴 이야기만 1시간 하고 감 (성형 최초공개) [신여성] EP.21 다산의 여왕 (w. 김지선)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 공개된 영상에서 조혜련은 김지선을 반기며 "네 명 다 모유 수유를 해서 애들이 건강한 거다. 그런데 그러고 나서 가슴이 조금 처지진 않았냐"고 물어 웃음을 안겼다.

이에 김지선은 "4명을 먹였으니까"라고 인정하며 "일단 모유가 차니까 얼마나 크겠냐. 아기 궁둥이가 (가슴에) 있는 거다. 내가 봐도 (크기에) 뿌듯했다. 남편도 '항상 임신해 있으면 좋겠다'고 했다"고 너스레를 떨었다.

그는 "내가 처음으로 커밍하웃하는데 넷째 낳고 가슴 수술을 했다. 모든 생활이 너무 불편했다"고 고백했다.

이어 "수술을 받으려고 병원에 갔는데 남편이 왔다"며 "'여기를 왜 오냐'고 했더니 남편이 '이왕 하는 거 크게 하라'고 하더라"고 말했다.

그러면서 "옆에서 간호사가 듣고 있었는데 못 들은 척했다"며 "선생님이 어련히 알아서 해줄까 했다"고 전했다.

김지선은 "간호사가 나가고 우리 회사 직원이 왔는데 막 웃더라. 차트가 옆에 있었는데 간호사가 '남편은 크게 하시기를 원함'이라고 써놨더라"고 말했다.

그러면서ㅏ "의사가 기독교였다"며 "수술실 들어갔더니 '기도하시죠'라면서 '우리 김지선님께서 가슴 수술하려고 한다. 지금까지 정말 스트레스였고 힘들었던'이라는데 얼마나 떨렸는지 모른다"고 해 웃음을 자아냈다.

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