아침 0도 안팎으로 ‘쌀쌀’…일교차도 커요 [오늘날씨]

수요일인 8일은 내륙을 중심으로 쌀쌀하고 낮과 밤의 기온차가 크겠다.

꽃샘추위가 찾아온 7일 오전 서울 광화문 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 4.2도, 인천 3.8도, 수원 2.9도, 춘천 0.2도, 강릉 8.2도, 청주 3.0도, 대전 1.2도, 전주 1.6도, 광주 2.2도, 제주 6.2도, 대구 2.9도, 부산 8.1도, 울산 5.1도, 창원 7.0도 등이다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 13도, 수원 15도, 춘천 16도, 강릉 17도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 18도, 광주 19도, 대구 18도, 부산 15도, 제주 15도 등으로 예상된다.

아침에는 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물 냉해 관리에 각별히 유의해야 한다.

전국이 대체로 맑다가 전라권과 제주도는 늦은 오후부터, 그 밖의 지역은 밤부터 차차 흐려지겠다. 오후부터 강원 산지와 경북 북동 산지에 순간풍속 시속 70㎞ 안팎의 강풍이 부는 곳이 있겠다.

건조특보가 발효된 강원 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있으니 산불과 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

미세먼지의 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

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